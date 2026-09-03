Dari 5 Jenis Anjing Ini, Mana yang Anda Sukai? Bahasa Cintamu Dapat Terlihat dari Pilihanmu

Jenis anjing yang disukai ungkap bahasa cinta dan cara seseorang menunjukkan kasih sayang. Sumber: Instagram aromanna.life.



JawaPos.com - Dikenal dekat dengan manusia sebagai hewan peliharaan, anjing memiliki kemampuan alami untuk membaca emosi, beradaptasi dengan lingkungan pemiliknya, dan sering kali dipilih berdasarkan kemiripan karakter dengan sang pemilik.



Tidak heran bila jenis anjing yang Anda sukai sering dikaitkan dengan kepribadian Anda, termasuk bahasa cinta dan bagaimana cara Anda menunjukkan kasih sayang kepada orang lain.



Dilansir JawaPos.com dari aromanna.life pada Kamis (3/9), berikut ini arti dibalik masing-masing jenis anjing yang Anda sukai.



1. Golden Retriever



Anda memiliki karakter yang tulus dan murah hati.



Jadi, Anda menunjukkan cinta dan kasih sayang melalui seluruh ekspresi wajah Anda.



Anda juga mampu bersikap hangat dan terbuka tanpa alasan apa pun.



Apa yang Anda rasakan akan secara langsung terbaca oleh siapa saja di ruangan sehingga Anda tidak pernah benar-benar paham kenapa orang lain bisa menahan diri untuk menunjukkan perasaannya.



Anda tidak pernah menimbang-nimbang apakah orang lain merasa senang saat bertemu Anda atau tidak.



Ini adalah kualitas luar biasa yang menciptakan rasa aman yang tulus untuk orang-orang sekitar Anda.



Tapi, sifat yang memercayai semua orang ini kadang membuat Anda benar-benar terkejut jika ada seseorang yang mengkhianati Anda.



2. German Shepherd



Anda termasuk tipe pelindung yang penuh kasih.



Maksudnya, Anda menunjukkan cinta dan kasih sayang melalui perlindungan, yakni sikap waspada.



Anda mampu menyadari adanya masalah sebelum hal tersebut tampak jelas.



Anda juga memiliki kesetiaan yang mendalam meski jarang mengumbar kasih sayang melalui ekspresi terbuka.



Ketika situasi menjadi sulit, kesetiaan Anda semakin teguh.



Tapi, hati-hati, karena perlindungan bisa saja berubah menjadi mengendalikan.



Dengan kata lain, sikap waspada Anda ini mungkin lambat laun bisa membuat orang-orang terkasih merasa diawasi, bukannya merasa aman.



3. Shih Tzu



Anda adalah sosok pecinta yang mendambakan kasih sayang.



Ini berarti Anda mencintai dengan cara yang indah.



Anda memberikan cinta terbaik saat Anda juga dicintai dengan baik oleh orang tersebut.



Tapi, ketergantungan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dengan porsi yang sama dapat membuat perasaan tersebut terasa bersyarat, padahal sebenarnya tidak demikian.



Anda mampu menghadirkan keindahan, kehangatan, dan perhatian yang istimewa dalam hubungan.



Pasangan maupun orang-orang terkasih di sekitar Anda bisa merasakan semua itu.



4. Siberian Husky



Anda memiliki karakter 'sang pecinta yang mandiri'.



Artinya, Anda mencintai dengan sepenuh hati namun tetap memegang kendali atas batasan pribadi, seperti jenis anjing ini yang setia tanpa bisa dimiliki sepenuhnya.



Anda yang memilih sendiri orang-orang yang Anda cintai dan Anda mencintai mereka secara utuh.



Tapi, di balik itu semua, Anda membutuhkan kebebasan yang cukup besar.

Kemandirian ini terkadang berubah menjadi sikap sulit dijangkau.

Namun, bukan berarti sulit dicintai, hanya saja Anda memiliki kriteria khusus mengenai bagaimana cinta dapat berjalan dengan baik untuk Anda.



5. Greyhound



Pelari cepat yang sensitif menjadi karakter Anda.



Ini berarti Anda mencintai dengan luapan kehadiran yang utuh dan penuh fokus.



Saat Anda terlihat, Anda akan mengerahkan seluruh kemampuan.

Tapi, sebaliknya, ketika momen telah usai, Anda membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama sebelum bisa kembali terlibat secara total.



Anda mencintai dengan melibatkan seluruh sistem saraf.

Konsekuensinya, kebutuhan akan pemulihan yang nyata diantara setiap fase interaksi.***