Solar Run 2026 Ajak Masyarakat Bergerak Bersama untuk Energi Surya 





JawaPos.com - Aktivitas olahraga di ruang publik kini dapat menjadi medium untuk menyampaikan pesan tentang isu lingkungan dan masa depan energi.

Semangat hidup sehat dipadukan dengan ajakan untuk mengenal sumber energi bersih yang pemanfaatannya semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Pesan tersebut terasa dalam gelaran Solar Run 2026 di kawasan Car Free Day Jakarta. Sebanyak 500 peserta mengikuti lomba lari kategori 5K dan 10K dengan rute dari Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Sudirman.

Kegiatan yang digelar Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dewan Energi Nasional (DEN), dan PT PLN (Persero) itu mengusung gerakan #Run4TheSun.

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama, yang hadir mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Prof. Ahmad Erani Yustika, mengatakan energi surya menjadi bagian dari agenda pengembangan energi nasional.

"Kami menyambut baik AESI Solar Run 2026," ujar Tirta.Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengajak masyarakat mengenal lebih dekat potensi energi surya. "Tidak hanya kita lari sehat, tapi juga memulai Indonesia sehat dari pasokan energi surya," katanya.

Dari sisi PLN, Direktur Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Denny Triyanto menyamakan perjalanan transisi energi dengan olahraga lari jarak jauh. Menurutnya, diperlukan ketahanan, ritme, dan kerja bersama untuk mencapai tujuan tersebut. "Transisi energi itu seperti lari jarak jauh," kata Denny.

Dia menilai pengembangan energi bersih, termasuk energi surya, membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. "Kita kerjakan bersama," ujarnya.

Semangat kolaborasi juga terlihat dari kehadiran Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Dr. Ir. Dadan Kusdiana yang ikut berlari pada kategori 10K. Dia menyebut keterlibatan pemerintah, asosiasi, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong pemanfaatan energi surya.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam mendorong pemanfaatan energi surya," ujar Dadan.