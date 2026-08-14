6 Ucapan Kasar Orang Minim Kesadaran Diri di Tempat Kerja Menurut Psikologi

Ucapan kasar orang minim kesadaran diri di tempat kerja menurut psikologi / foto : Magnific/ Drazen Zigic
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa rekan kerja dapat sangat memengaruhi suasana pekerjaan tanpa disadari oleh yang mengucapkannya.
Nada bicara yang digunakan, meski dimaksudkan membantu, sering kali justru terkesan merendahkan rekan kerja lainnya.
Orang dengan kesadaran diri minim cenderung menggunakan kalimat yang terdengar meremehkan meski berniat menjadi mentor.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (14/8), berikut enam ucapan kasar di tempat kerja yang tanpa sadar diucapkan oleh orang dengan kesadaran diri minim.
1. "Maaf kamu merasa begitu"
Pemilihan kata dapat menjadi pembeda antara terdengar merendahkan atau justru menunjukkan empati yang tulus.
Kalimat ini sering dianggap sebagai bentuk dukungan, padahal justru membuat orang lain merasa tidak divalidasi.
Ucapan ini seolah mencentang kotak empati, namun sebenarnya tidak menunjukkan kesediaan menyelami sumber emosi tersebut.
Bahasa yang digunakan tidak menandakan bahwa pendengar benar-benar ingin memahami akar masalah yang disampaikan.
Kalimat semacam ini justru terasa mengabaikan perasaan yang sedang diungkapkan oleh rekan kerja tersebut.
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Jawa Pos
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