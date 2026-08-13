Jika Anda Merasa Kesepian karena Benar-Benar Sendirian? Ingatlah 7 Memori Penting Ini

seseorang yang tetap bahagia meski sendirian./Magnific/benzoix
JawaPos.com - Ada jenis kesepian yang sulit dijelaskan kepada orang lain.
Bukan sekadar tidak memiliki teman untuk diajak pergi. Bukan hanya karena tidak ada pesan yang masuk ke ponsel. Kadang, kesepian terasa jauh lebih dalam: Anda pulang ke rumah dan tidak ada siapa-siapa.
Anda menjalani hari tanpa ada orang yang benar-benar menanyakan kabar. Ketika sesuatu yang menyenangkan terjadi, Anda tidak tahu harus menceritakannya kepada siapa. Ketika sesuatu yang menyakitkan terjadi, Anda bahkan mungkin memilih diam karena merasa tidak ada gunanya bercerita.
Pada saat-saat seperti itu, pikiran dapat mulai membawa kita ke tempat yang gelap.
"Sepertinya tidak ada yang peduli."
"Mungkin saya memang ditakdirkan sendirian."
"Orang lain punya kehidupan yang lebih berarti."
"Kalau saya menghilang dari kehidupan mereka, mungkin tidak ada yang menyadarinya."
Perasaan tersebut bisa terasa sangat nyata. Namun, satu hal penting yang perlu diingat adalah perasaan bukan selalu gambaran lengkap tentang kenyataan.
Kesepian juga dapat memengaruhi cara kita mengingat masa lalu, menilai diri sendiri, dan membayangkan masa depan. Ketika sedang kesepian, otak cenderung lebih mudah memperhatikan pengalaman yang mendukung perasaan ditolak atau tidak dibutuhkan. Karena itu, mungkin ada baiknya berhenti sejenak dan mengingat kembali beberapa pengalaman yang pernah membuktikan bahwa hidup Anda tidak selalu sekelam yang terasa saat ini.
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Jawa Pos
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