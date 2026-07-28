Jangan Terlalu Menggenggam! Ini Alasan Semakin Mengejar Sesuatu, Semakin Besar Peluang Anda Kehilangannya

JawaPos.com — Banyak orang percaya bahwa kesuksesan hanya bisa diraih dengan bekerja lebih keras, berusaha lebih gigih, dan tidak pernah berhenti mengejar apa yang diinginkan.

Namun, dalam praktiknya, semakin besar rasa takut kehilangan atau gagal, semakin sulit pula seseorang memperoleh hasil yang diharapkan. Alih-alih mendekatkan diri pada tujuan, tekanan yang berlebihan justru sering menjadi penghambat terbesar.

Fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari seseorang yang terlalu mendambakan hubungan asmara hingga terus-menerus mencari kepastian, sampai pebisnis yang terlalu takut gagal sehingga kehilangan keberanian mengambil keputusan.

Polanya hampir selalu sama, yaitu semakin kuat seseorang menggenggam hasil, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Filsuf Inggris Alan Watts menyebut fenomena tersebut sebagai the backwards law atau hukum yang bekerja secara terbalik.

Menurutnya, banyak penderitaan manusia muncul bukan karena keinginan itu sendiri, melainkan karena kebutuhan untuk menjadikan hasil sebagai bukti bahwa diri mereka berharga. Di titik itulah keinginan berubah menjadi beban.

Dilansir dari YouTube Psyphoria, Selasa (28/7), konsep tersebut dijelaskan melalui berbagai gagasan Alan Watts dalam sejumlah bukunya, terutama The Wisdom of Insecurity. Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Keinginan dan kebutuhan ternyata bukan hal yang sama

Alan Watts membedakan antara menginginkan sesuatu dan membutuhkan sesuatu demi membuktikan nilai diri.

Keinginan yang sehat tetap membuat seseorang mampu menerima jika hasilnya tidak sesuai harapan. Sebaliknya, kebutuhan yang berlebihan membuat kegagalan terasa seperti kehancuran identitas.