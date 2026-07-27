Kerap Tidak Tahan Menunggu dalam Antrian Panjang? Psikologi Mengatakan Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini

Ilustrasi antrian (Five Faces)
JawaPos.com - Menunggu dalam antrian panjang adalah salah satu situasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menguji kesabaran banyak orang.
Di bandara, rumah sakit, restoran cepat saji, atau bahkan di jalan saat macet, kemampuan seseorang untuk tetap tenang saat menunggu sering kali mencerminkan sisi kepribadian yang lebih dalam.
Menurut psikologi, jika Anda termasuk orang yang merasa sangat tidak nyaman atau bahkan frustrasi saat harus mengantre lama, bisa jadi Anda memiliki ciri-ciri kepribadian tertentu yang memengaruhi respons tersebut.
Dilansir dari Geediting, terdapat 8 ciri kepribadian yang, menurut para ahli psikologi, cenderung dimiliki oleh orang-orang yang tidak tahan menunggu dalam antrian panjang:
1. Impulsif
Orang yang impulsif cenderung menginginkan hasil secara instan.
Mereka kesulitan menunda kepuasan dan merasa frustrasi ketika harus menunggu.
Dalam konteks antrian, mereka akan merasa tidak nyaman karena tidak bisa segera mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Penjelasan psikologis:
Impulsivitas berkaitan erat dengan sistem penghargaan otak.
Orang impulsif biasanya lebih didorong oleh emosi sesaat dibanding logika atau perencanaan jangka panjang, sehingga mereka merasa “terjebak” saat harus menunggu.
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