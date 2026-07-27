Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 27 Juli 2026 | 21.37 WIB

Kerap Tidak Tahan Menunggu dalam Antrian Panjang? Psikologi Mengatakan Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini

Ilustrasi antrian (Five Faces) - Image

Ilustrasi antrian (Five Faces)

JawaPos.com - Menunggu dalam antrian panjang adalah salah satu situasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menguji kesabaran banyak orang. 

Di bandara, rumah sakit, restoran cepat saji, atau bahkan di jalan saat macet, kemampuan seseorang untuk tetap tenang saat menunggu sering kali mencerminkan sisi kepribadian yang lebih dalam. 

Menurut psikologi, jika Anda termasuk orang yang merasa sangat tidak nyaman atau bahkan frustrasi saat harus mengantre lama, bisa jadi Anda memiliki ciri-ciri kepribadian tertentu yang memengaruhi respons tersebut.
 
Dilansir dari Geediting, terdapat 8 ciri kepribadian yang, menurut para ahli psikologi, cenderung dimiliki oleh orang-orang yang tidak tahan menunggu dalam antrian panjang:

1. Impulsif

Orang yang impulsif cenderung menginginkan hasil secara instan. 

Mereka kesulitan menunda kepuasan dan merasa frustrasi ketika harus menunggu

Dalam konteks antrian, mereka akan merasa tidak nyaman karena tidak bisa segera mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Penjelasan psikologis:

Impulsivitas berkaitan erat dengan sistem penghargaan otak. 

Orang impulsif biasanya lebih didorong oleh emosi sesaat dibanding logika atau perencanaan jangka panjang, sehingga mereka merasa “terjebak” saat harus menunggu.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Produsen Tunggu Kepastian di Tengah Aturan Baru Pajak EV - Image
Otomotif

Produsen Tunggu Kepastian di Tengah Aturan Baru Pajak EV

Jumat, 24 April 2026 | 06.17 WIB

Sebanyak 19 Korban sudah Dimakamkan, Korps Marinir Masih Tunggu Hasil Identifikasi 4 Prajurit Korban Longsor - Image
Nasional

Sebanyak 19 Korban sudah Dimakamkan, Korps Marinir Masih Tunggu Hasil Identifikasi 4 Prajurit Korban Longsor

Kamis, 19 Februari 2026 | 04.00 WIB

Orang yang Menunggu Semua Orang Mendapat Makanan Terlebih Dahulu Sebelum Makan, Biasanya Memiliki 9 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Menunggu Semua Orang Mendapat Makanan Terlebih Dahulu Sebelum Makan, Biasanya Memiliki 9 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Rabu, 4 Februari 2026 | 00.55 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

5

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

8

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore