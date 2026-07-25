7 Alasan Mengapa Terlalu Banyak Berpikir Menjebak dan Membuatnya Menjadi Stuck Menurut Psikologi

seseorang yang sedang stuck / foto: Magnific/yanalya

JawaPos.com - Banyak orang percaya bahwa semakin lama seseorang berpikir, semakin baik keputusan yang akan diambil. Padahal, dalam psikologi, berpikir secara berlebihan atau overthinking justru sering menjadi penghambat utama dalam perkembangan seseorang, terutama pada fase anak dewasa (emerging adulthood), yaitu usia sekitar 18–29 tahun.

Masa ini merupakan periode yang penuh dengan pilihan besar: memilih karier, melanjutkan pendidikan, membangun hubungan, hingga menentukan tujuan hidup. Tidak heran jika banyak anak muda merasa bingung. Namun, ketika proses berpikir berubah menjadi kebiasaan menganalisis tanpa henti, seseorang justru kehilangan kemampuan untuk bertindak.



Alih-alih menemukan jawaban, mereka terjebak dalam lingkaran keraguan yang membuat hidup terasa berjalan di tempat.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (25/7), terdapat tujuh alasan mengapa terlalu banyak berpikir dapat membuat anak dewasa menjadi stuck menurut perspektif psikologi.



1. Overthinking Menyebabkan Analysis Paralysis



Salah satu dampak paling umum dari overthinking adalah analysis paralysis, yaitu kondisi ketika seseorang terlalu banyak menganalisis hingga akhirnya tidak mampu mengambil keputusan.



Dalam psikologi kognitif, otak memiliki kapasitas terbatas dalam memproses informasi. Ketika terlalu banyak kemungkinan dipertimbangkan, otak mengalami kelelahan mental. Akibatnya, seseorang justru memilih tidak melakukan apa pun.



Misalnya, seseorang ingin memulai bisnis. Ia membaca puluhan buku, menonton ratusan video, dan terus membandingkan berbagai strategi. Namun setelah berbulan-bulan, bisnis tersebut tidak pernah dimulai karena ia merasa belum cukup siap.



Pada akhirnya, ketakutan membuat keputusan yang salah lebih besar daripada keinginan untuk berkembang.



2. Pikiran Negatif Terus Berputar (Rumination)



Psikologi mengenal istilah rumination, yaitu kebiasaan mengulang-ulang pikiran negatif mengenai masa lalu atau kekhawatiran terhadap masa depan.



Berbeda dengan refleksi yang bertujuan mencari solusi, rumination hanya membuat seseorang memutar ulang masalah tanpa menghasilkan jalan keluar.



Contohnya:



"Kenapa aku dulu memilih jurusan itu?"

"Bagaimana kalau nanti aku gagal?"

"Apa orang lain menilai aku buruk?"



Semakin sering pikiran tersebut muncul, semakin sulit seseorang memusatkan perhatian pada tindakan yang bisa dilakukan saat ini.



Penelitian menunjukkan bahwa rumination berkaitan erat dengan meningkatnya risiko stres, kecemasan, dan depresi.



3. Terlalu Banyak Berpikir Menguras Energi Mental



Setiap keputusan membutuhkan energi psikologis.



Ketika seseorang terus-menerus memikirkan berbagai kemungkinan, otaknya bekerja tanpa henti bahkan saat tubuh sedang beristirahat.



Fenomena ini dikenal sebagai decision fatigue, yaitu kelelahan akibat terlalu banyak mengambil atau mempertimbangkan keputusan.



Akibatnya:



sulit fokus,

mudah lelah,

produktivitas menurun,

motivasi menghilang.



Ironisnya, bukan pekerjaan yang menghabiskan tenaga, melainkan pikiran yang tidak pernah berhenti bekerja.



4. Overthinking Memperbesar Ketakutan Akan Kegagalan



Semakin lama seseorang memikirkan sebuah keputusan, semakin banyak pula skenario buruk yang muncul di kepalanya.



Psikologi menyebut kecenderungan ini sebagai catastrophizing, yaitu kebiasaan membayangkan hasil terburuk meskipun kemungkinannya kecil.



Misalnya:



"Kalau aku melamar kerja lalu ditolak, berarti aku tidak kompeten."



atau



"Kalau usahaku gagal, hidupku pasti hancur."



Padahal, kenyataannya sebagian besar kekhawatiran tersebut tidak pernah benar-benar terjadi.



Ketika rasa takut membesar, tindakan menjadi semakin kecil.



5. Perfeksionisme Membuat Seseorang Tidak Pernah Merasa Siap



Banyak anak dewasa mengira mereka sedang mempersiapkan diri, padahal sebenarnya mereka sedang menunggu kondisi yang sempurna.



Dalam psikologi, perfeksionisme sering dikaitkan dengan penundaan (procrastination).



Seseorang berkata:



"Nanti saja kalau sudah lebih ahli."

"Aku harus punya modal lebih dulu."

"Aku harus tahu semuanya sebelum mulai."



Padahal tidak ada momen yang benar-benar sempurna.



Semakin tinggi standar yang dibuat sendiri, semakin sulit memulai langkah pertama.



6. Terlalu Fokus pada Pendapat Orang Lain



Masa dewasa awal adalah fase ketika identitas diri masih berkembang.



Karena itu, banyak anak muda sangat sensitif terhadap penilaian sosial.



Fenomena ini dikenal sebagai fear of negative evaluation, yaitu rasa takut dinilai buruk oleh orang lain.



Akibatnya seseorang terus berpikir:



"Bagaimana kalau mereka menertawakan aku?"

"Bagaimana kalau keluargaku kecewa?"

"Bagaimana kalau teman-temanku lebih sukses?"



Padahal sebagian besar orang sebenarnya lebih sibuk memikirkan hidup mereka sendiri.



Ketika terlalu fokus pada opini orang lain, seseorang kehilangan keberanian untuk menjalani hidup sesuai nilai yang diyakininya.



7. Terlalu Banyak Berpikir Menghambat Pembelajaran Nyata



Psikologi belajar menunjukkan bahwa manusia berkembang melalui pengalaman, bukan hanya melalui pemikiran.



Kita tidak bisa belajar berenang hanya dengan membaca buku.



Begitu pula dengan kehidupan.



Kepercayaan diri muncul setelah mencoba.



Kemampuan meningkat setelah melakukan kesalahan.



Kebijaksanaan lahir dari pengalaman, bukan sekadar teori.



Semakin lama seseorang menunggu kepastian sebelum bertindak, semakin sedikit pengalaman yang dimiliki.



Akibatnya, ia tetap berada di titik yang sama sementara orang lain berkembang melalui proses mencoba, gagal, memperbaiki, lalu mencoba kembali.



Mengapa Anak Dewasa Sangat Rentan Mengalami Overthinking?



Beberapa faktor psikologis membuat masa dewasa awal menjadi periode yang sangat rentan terhadap overthinking, antara lain:



banyak pilihan hidup yang harus ditentukan,

tekanan sosial untuk terlihat sukses,

media sosial yang memicu kebiasaan membandingkan diri,

ketidakpastian ekonomi,

proses pencarian identitas diri yang belum selesai.



Semua faktor tersebut membuat otak terus mencari kepastian, padahal kehidupan tidak pernah memberikan kepastian secara mutlak.



Bagaimana Cara Keluar dari Overthinking?



Psikologi tidak menyarankan kita berhenti berpikir, melainkan belajar berpikir secara sehat.



Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:



Batasi waktu untuk mengambil keputusan.

Fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini.

Bedakan antara hal yang dapat dikendalikan dan yang tidak.

Terima bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar sempurna.

Latih mindfulness agar perhatian kembali pada momen saat ini.

Jadikan tindakan sebagai sumber pembelajaran, bukan sekadar hasil akhir.



Ingat, tindakan kecil yang dilakukan hari ini sering kali lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah diwujudkan.



Penutup



Berpikir adalah kemampuan luar biasa yang membedakan manusia dari makhluk lain. Namun, ketika berpikir berubah menjadi overthinking, kemampuan tersebut justru dapat menjadi jebakan.



Dalam psikologi, terlalu banyak berpikir bukan tanda kecerdasan yang lebih tinggi, melainkan sering kali merupakan respons terhadap ketidakpastian, rasa takut, dan keinginan untuk menghindari kesalahan. Sayangnya, semakin lama seseorang terjebak dalam siklus ini, semakin besar kemungkinan ia kehilangan kesempatan untuk berkembang.



Anak dewasa yang terus menunggu kepastian sempurna berisiko menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk memikirkan kehidupan, tanpa benar-benar menjalaninya.





Karena pada akhirnya, hidup tidak berubah oleh apa yang terus kita pikirkan, melainkan oleh keputusan yang berani kita ambil dan tindakan yang konsisten kita lakukan. Kesalahan memang mungkin terjadi, tetapi justru melalui pengalaman itulah seseorang membangun ketahanan mental, mengenali dirinya, dan menemukan arah hidup yang lebih bermakna.***