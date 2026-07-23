5 Cara Psikologi untuk Menjaga Mental Tenang dan Mengatasi Emosi Berlebihan

JawaPos.com – Penerapan konsep psikologi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menjaga keseimbangan kesehatan mental individu.
Ketika tekanan emosional datang melanda, kamu memerlukan teknik regulasi emosi yang tepat agar tidak mudah kehilangan kendali.
Mengembangkan kebiasaan berpikir yang sehat merupakan langkah krusial dalam menjaga mental tenang saat menghadapi berbagai persoalan.
Pemahaman yang mendalam mengenai kondisi jiwa akan membantu kamu dalam mengatasi emosi berlebihan secara efektif dan bijak.
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Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (23/7), berikut lima cara psikologi untuk menjaga mental tenang dan mengatasi emosi berlebihan.
Langkah paling utama yang wajib dilakukan saat tekanan datang adalah mengatur pola pernapasan dengan baik dan tenang.
Secara tidak sadar, sebagian besar orang cenderung menahan napas ketika berada dalam situasi yang memicu rasa cemas.
Mengambil napas dalam-dalam terbukti dapat memberikan efek relaksasi yang sangat cepat bagi pikiran serta tubuh yang tegang.
Kamu bisa meletakkan tangan di atas perut lalu menarik napas perlahan dalam hitungan tiga detik hingga terasa penuh.
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