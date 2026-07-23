Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 23 Juli 2026 | 19.38 WIB

5 Cara Psikologi untuk Menjaga Mental Tenang dan Mengatasi Emosi Berlebihan

Gambar utama - Image
Cara psikologi untuk menjaga mental tenang dan mengatasi emosi berlebihan / foto : Magnific/

JawaPos.com – Penerapan konsep psikologi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menjaga keseimbangan kesehatan mental individu.

Ketika tekanan emosional datang melanda, kamu memerlukan teknik regulasi emosi yang tepat agar tidak mudah kehilangan kendali.

Mengembangkan kebiasaan berpikir yang sehat merupakan langkah krusial dalam menjaga mental tenang saat menghadapi berbagai persoalan.

Pemahaman yang mendalam mengenai kondisi jiwa akan membantu kamu dalam mengatasi emosi berlebihan secara efektif dan bijak.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (23/7), berikut lima cara psikologi untuk menjaga mental tenang dan mengatasi emosi berlebihan.

  1. Tarik napas secara perlahan

Langkah paling utama yang wajib dilakukan saat tekanan datang adalah mengatur pola pernapasan dengan baik dan tenang.

Secara tidak sadar, sebagian besar orang cenderung menahan napas ketika berada dalam situasi yang memicu rasa cemas.

Mengambil napas dalam-dalam terbukti dapat memberikan efek relaksasi yang sangat cepat bagi pikiran serta tubuh yang tegang.

Kamu bisa meletakkan tangan di atas perut lalu menarik napas perlahan dalam hitungan tiga detik hingga terasa penuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
6 Ciri Kepribadian Orang yang Suka Musim Dingin Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

6 Ciri Kepribadian Orang yang Suka Musim Dingin Menurut Psikologi

Kamis, 23 Juli 2026 | 01.53 WIB

8 Kalimat Sehari-hari Orang yang Selalu Dihormati Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

8 Kalimat Sehari-hari Orang yang Selalu Dihormati Menurut Psikologi

Rabu, 22 Juli 2026 | 23.21 WIB

8 Frasa Orang Tampak Seram tapi Sebenarnya Baik Hati Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

8 Frasa Orang Tampak Seram tapi Sebenarnya Baik Hati Menurut Psikologi

Rabu, 22 Juli 2026 | 23.18 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore