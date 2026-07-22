10 Langkah Sederhana untuk Keluar dari Kebuntuan dan Melakukan Perubahan yang Dibutuhkan Menurut Psikologi

seseorang yang melakukan perubahan sederhana / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa seperti hidup berjalan di tempat? Anda memiliki banyak impian, tetapi sulit mengambil langkah pertama. Rutinitas terasa membosankan, motivasi menghilang, dan setiap perubahan tampak terlalu berat untuk dilakukan. Kondisi ini sering disebut sebagai mental stuck atau kebuntuan psikologis.

Menurut psikologi, kebuntuan bukan berarti seseorang malas atau tidak mampu. Sebaliknya, kondisi ini sering kali muncul karena otak berusaha mempertahankan zona nyaman, meskipun situasi tersebut sebenarnya tidak lagi membuat kita berkembang. Rasa takut gagal, perfeksionisme, kelelahan mental, hingga pengalaman buruk di masa lalu dapat membuat seseorang terus berada di tempat yang sama.



Kabar baiknya, perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Justru penelitian dalam psikologi perilaku menunjukkan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten lebih mudah dipertahankan dibandingkan perubahan drastis yang dilakukan sekaligus.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (22/7), terdapat sepuluh langkah sederhana yang dapat membantu Anda keluar dari kebuntuan dan mulai menciptakan perubahan positif dalam hidup.



1. Terima Bahwa Anda Sedang Merasa Terjebak



Langkah pertama adalah berhenti menyangkal keadaan. Banyak orang menghabiskan energi untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, padahal di dalam hati mereka merasa kehilangan arah.



Psikologi menyebut proses ini sebagai self-awareness, yaitu kemampuan mengenali kondisi diri sendiri tanpa menghakimi. Ketika Anda mengakui bahwa sedang mengalami kebuntuan, Anda telah membuka pintu menuju perubahan.



Daripada berkata, "Saya gagal," ubahlah menjadi, "Saya sedang berada di fase yang sulit, tetapi saya bisa menemukan jalan keluar."



Penerimaan bukan berarti menyerah. Sebaliknya, penerimaan adalah fondasi untuk bergerak maju.



2. Fokus pada Langkah Kecil, Bukan Perubahan Besar



Salah satu penyebab seseorang tidak bergerak adalah karena target yang terlalu besar terasa menakutkan.



Dalam psikologi perilaku, konsep small wins atau kemenangan kecil terbukti mampu meningkatkan motivasi. Ketika seseorang berhasil menyelesaikan tugas sederhana, otaknya memperoleh rasa pencapaian yang mendorong tindakan berikutnya.



Misalnya:



Membaca satu halaman buku.

Berjalan kaki selama sepuluh menit.

Menulis satu paragraf.

Merapikan satu sudut ruangan.



Langkah kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang.



3. Identifikasi Apa yang Sebenarnya Menghambat Anda



Tidak semua kebuntuan memiliki penyebab yang sama. Luangkan waktu untuk bertanya kepada diri sendiri:



Apakah saya takut gagal?

Apakah saya terlalu memikirkan penilaian orang lain?

Apakah saya kelelahan secara emosional?

Apakah saya terlalu perfeksionis?



Mengetahui akar masalah jauh lebih efektif daripada sekadar memaksa diri untuk terus bergerak tanpa memahami hambatannya.



Kesadaran terhadap penyebab utama membantu Anda memilih solusi yang lebih tepat.



4. Berhenti Menunggu Motivasi Datang



Banyak orang percaya bahwa mereka harus merasa termotivasi terlebih dahulu sebelum mulai bertindak.



Padahal menurut psikologi, sering kali yang terjadi justru sebaliknya.



Tindakan menghasilkan motivasi.



Semakin sering Anda melakukan sesuatu, meskipun kecil, semakin besar peluang munculnya semangat untuk melanjutkan.



Jangan menunggu suasana hati sempurna. Mulailah dari apa yang bisa dilakukan hari ini.



5. Ubah Cara Berbicara kepada Diri Sendiri



Dialog internal memiliki pengaruh besar terhadap perilaku.



Jika setiap hari Anda mengatakan:



"Saya pasti gagal."

"Saya tidak cukup pintar."

"Saya selalu terlambat."



Otak akan lebih mudah mempercayai narasi tersebut.



Sebaliknya, gunakan kalimat yang lebih konstruktif, seperti:



"Saya masih belajar."

"Saya bisa berkembang."

"Kesalahan adalah bagian dari proses."



Psikologi kognitif menunjukkan bahwa pola pikir positif yang realistis dapat meningkatkan ketahanan mental dan keberanian mengambil tindakan.



6. Kurangi Perfeksionisme



Perfeksionisme sering kali tampak seperti standar tinggi, padahal dalam banyak kasus justru menjadi penyebab seseorang tidak pernah memulai.



Orang yang perfeksionis cenderung berpikir:



Harus sempurna.

Tidak boleh salah.

Harus berhasil pada percobaan pertama.



Padahal kenyataannya, kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan.



Lebih baik menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas baik daripada terus menundanya demi hasil yang sempurna.



7. Bangun Rutinitas yang Mendukung Perubahan



Perubahan yang bertahan lama berasal dari kebiasaan, bukan dari ledakan motivasi sesaat.



Buat rutinitas sederhana seperti:



Bangun pada jam yang konsisten.

Menulis target harian.

Berolahraga ringan.

Membatasi waktu bermain media sosial.

Tidur yang cukup.



Psikologi kebiasaan menunjukkan bahwa perilaku yang dilakukan berulang kali akan menjadi otomatis sehingga membutuhkan lebih sedikit energi mental.



8. Kelilingi Diri dengan Lingkungan yang Positif



Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku manusia.



Jika Anda terus berada di sekitar orang-orang yang pesimis, suka meremehkan usaha, atau tidak mendukung perubahan, akan lebih sulit mempertahankan semangat.



Sebaliknya, berada di lingkungan yang positif dapat meningkatkan rasa percaya diri, optimisme, dan keberanian mencoba hal baru.



Dukungan sosial juga terbukti menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan perubahan perilaku.



9. Rayakan Kemajuan Sekecil Apa Pun



Banyak orang hanya menghargai hasil akhir dan melupakan proses.



Padahal setiap kemajuan layak diapresiasi.



Misalnya:



Berhasil bangun lebih pagi.

Menyelesaikan tugas tepat waktu.

Berolahraga selama lima belas menit.

Berani mengatakan "tidak" pada hal yang tidak sehat.



Menghargai kemajuan kecil membantu otak mengaitkan perubahan dengan pengalaman yang menyenangkan sehingga meningkatkan peluang untuk mengulang perilaku tersebut.



10. Ingat Bahwa Perubahan Adalah Proses, Bukan Perlombaan



Tidak ada jadwal baku mengenai kapan seseorang harus sukses, sembuh, atau mencapai tujuan tertentu.



Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa setiap individu memiliki ritme hidup yang berbeda.



Membandingkan perjalanan diri dengan orang lain hanya akan menambah tekanan dan mengurangi motivasi.



Fokuslah pada satu pertanyaan sederhana:



Apakah saya hari ini sedikit lebih baik daripada kemarin?



Jika jawabannya ya, berarti Anda sedang bergerak ke arah yang benar.



Mengapa Perubahan Sering Terasa Sulit?



Otak manusia secara alami menyukai hal-hal yang familiar karena dianggap lebih aman. Itulah sebabnya kebiasaan lama sering terasa nyaman meskipun sebenarnya merugikan.



Selain itu, perubahan membutuhkan energi mental. Ketika seseorang sedang stres, cemas, atau kelelahan, otak cenderung memilih jalan yang paling mudah daripada mencoba sesuatu yang baru.



Namun, kabar baiknya adalah otak memiliki kemampuan neuroplastisitas, yaitu kemampuan untuk membentuk pola pikir dan kebiasaan baru melalui latihan yang konsisten. Artinya, tidak peduli berapa lama Anda merasa terjebak, perubahan tetap mungkin terjadi selama Anda terus mengambil langkah-langkah kecil.



Kesimpulan



Keluar dari kebuntuan bukan tentang menemukan solusi instan, melainkan tentang membangun keberanian untuk mengambil satu langkah kecil setiap hari. Dengan menerima kondisi diri, mengenali hambatan, mengurangi perfeksionisme, membangun kebiasaan positif, serta menghargai setiap kemajuan, Anda sedang melatih pikiran untuk lebih adaptif terhadap perubahan.





Ingatlah, perubahan terbesar dalam hidup sering kali tidak dimulai dari keputusan yang spektakuler, melainkan dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi bagi versi diri Anda yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi masa depan.***