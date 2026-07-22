Jangan Biarkan Ketidakpastian Menguasai Pikiran, Coba 7 Langkah Berikut

JawaPos.com - Ketidakpastian merupakan bagian dari kehidupan yang hampir tidak bisa dihindari. Situasi yang belum jelas sering kali memunculkan rasa cemas, khawatir, bahkan membuat seseorang merasa kehilangan arah saat harus mengambil keputusan.

Tidak sedikit orang mencoba mengatasi kondisi tersebut dengan terus memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi. Namun, kebiasaan berpikir berlebihan justru dapat memperbesar kecemasan dan membuat seseorang semakin sulit menentukan langkah yang tepat.

Alih-alih berusaha mengendalikan segala sesuatu yang berada di luar kendali, pendekatan yang lebih efektif adalah membangun pola pikir yang sehat dalam menyikapi ketidakpastian. Dengan cara ini, seseorang dapat tetap tenang, berpikir lebih jernih, dan menghadapi tantangan tanpa larut dalam kekhawatiran.

Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah menggunakan self-talk atau dialog positif dengan diri sendiri. Kalimat-kalimat ini bukan sekadar afirmasi, melainkan pengingat yang membantu mengelola emosi, menjaga fokus, serta mendorong tindakan yang lebih rasional ketika menghadapi situasi yang tidak menentu.

Dirangkum dari Psychology Today, berikut tujuh frasa self-talk yang dapat membantu Anda menghadapi ketidakpastian hidup dengan lebih tenang dan percaya diri.

1. Apa pun informasi yang saya terima, saya tetap bisa memilih langkah saya berikutnya. Ketika Anda merasa takut menerima kabar buruk baik dari hasil tes, pekerjaan, atau hubungan dan frasa ini mengingatkan bahwa Anda masih memiliki kendali.

Informasi apa pun yang muncul bukan akhir dari segalanya, melainkan titik tolak untuk menentukan arah yang tepat.

Dengan cara ini, Anda mengurangi kecenderungan untuk menolak atau menghindari informasi penting hanya karena takut.

Frasa ini memperkuat kesadaran bahwa keputusan tetap ada di tangan Anda. Anda punya kuasa untuk memilih, bereaksi, dan melangkah.