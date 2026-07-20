9 Ciri Kepribadian Orang yang Hobi Mencoba Restoran Baru Menurut Psikologi

Ciri kepribadian orang yang hobi mencoba restoran baru menurut psikologi./Magnific/ freepik
JawaPos.com – Psikologi hobi menunjukkan bahwa kegemaran mencoba restoran baru mencerminkan sederet karakter unik dalam diri seseorang.
Kebiasaan berburu tempat makan baru bukan sekadar soal rasa lapar, melainkan cerminan nilai hidup yang dipegang seseorang.
Orang dengan hobi semacam ini biasanya memiliki kepribadian rasa ingin tahu tinggi serta keterbukaan terhadap pengalaman baru di sekitarnya.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (19/7), berikut sembilan ciri kepribadian menurut psikologi yang biasa melekat pada orang yang menjadikan wisata kuliner sebagai hobi utama mereka.
1. Senang menjadi perencana kegiatan
Sebagian orang justru merasa senang menjadi pihak yang mengatur reservasi dan jadwal pertemuan bersama teman.
Kesenangan ini semakin terasa ketika hobinya adalah menjelajah tempat makan baru yang belum pernah dikunjungi sebelumnya.
Proses mencari ulasan dan menelusuri media sosial demi menemukan restoran menarik justru menjadi bagian yang paling menyenangkan bagi mereka.
2. Lebih menghargai pengalaman dibanding barang
Dibandingkan membeli barang yang harus disimpan di rumah, mereka lebih memilih menghabiskan uang untuk pengalaman baru.
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