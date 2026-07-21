7 Kebohongan Tak Terduga yang Dibutuhkan Setiap Hubungan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang berbohong kepada pasangannya / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Hubungan yang sehat sering kali dikaitkan dengan satu prinsip utama: kejujuran. Sejak kecil kita diajarkan bahwa pasangan yang baik adalah pasangan yang selalu berkata jujur. Namun, benarkah setiap kejujuran harus diucapkan tanpa filter?

Psikologi modern menunjukkan bahwa kenyataannya jauh lebih kompleks. Dalam hubungan romantis, tidak semua kebohongan bersifat merusak. Ada jenis kebohongan tertentu yang justru berfungsi sebagai "pelumas sosial" (social lubricant), yaitu membantu menjaga keharmonisan, mengurangi konflik yang tidak perlu, dan melindungi perasaan pasangan.



Tentu saja, ini bukan berarti kebohongan besar seperti perselingkuhan, manipulasi keuangan, atau menyembunyikan fakta penting bisa dibenarkan. Yang dimaksud adalah kebohongan kecil yang bertujuan menjaga hubungan, bukan mengambil keuntungan pribadi.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (21/7), terdapat tujuh kebohongan tak terduga yang menurut psikologi justru dapat membantu hubungan tetap sehat jika dilakukan dengan niat yang tepat.



1. "Aku Baik-Baik Saja"



Sekilas, kalimat ini terdengar seperti bentuk ketidakjujuran. Padahal dalam banyak situasi, seseorang memang membutuhkan waktu untuk memproses emosinya sebelum mampu berbicara dengan tenang.



Misalnya, setelah terjadi pertengkaran kecil, seseorang mungkin berkata, "Aku baik-baik saja," bukan karena tidak sedih, tetapi karena ia belum siap membahas masalah tersebut.



Dalam psikologi, kemampuan mengatur emosi sebelum berdiskusi disebut emotional regulation. Menunda pembicaraan hingga emosi lebih stabil sering kali menghasilkan komunikasi yang jauh lebih sehat dibandingkan melampiaskan kemarahan saat itu juga.



Namun, kebohongan ini hanya sehat jika bersifat sementara. Setelah emosi mereda, pasangan tetap perlu membicarakan apa yang sebenarnya dirasakan.



2. "Masakanmu Enak"



Tidak semua kritik harus disampaikan secara blak-blakan.



Bayangkan pasangan Anda memasak dengan penuh semangat untuk pertama kalinya. Rasanya mungkin belum sempurna. Mengatakan, "Ini benar-benar tidak enak," mungkin memang jujur, tetapi bisa mematahkan semangatnya.



Sebaliknya, memberikan apresiasi terlebih dahulu lalu memberi masukan secara perlahan jauh lebih membantu.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa penghargaan terhadap usaha pasangan sering kali lebih penting daripada menilai hasil akhirnya. Manusia cenderung mengingat bagaimana mereka diperlakukan dibandingkan detail kritik yang diberikan.



Kebohongan kecil semacam ini bukan bertujuan menipu, melainkan menghargai usaha seseorang.



3. "Kamu Terlihat Hebat Hari Ini"



Pernahkah pasangan bertanya, "Aku kelihatan gemuk tidak?"



Dalam banyak kasus, mereka sebenarnya bukan sedang mencari penilaian objektif. Mereka sedang mencari rasa aman.



Memberikan dukungan emosional dapat meningkatkan kepercayaan diri pasangan. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai positive illusion, yaitu kecenderungan melihat pasangan sedikit lebih positif dibanding kenyataan.



Menariknya, berbagai penelitian menemukan bahwa pasangan yang memiliki positive illusion cenderung lebih puas dan bertahan lebih lama dalam hubungan dibanding pasangan yang terlalu kritis satu sama lain.



Tentu saja, ini berbeda dengan berbohong mengenai masalah kesehatan yang serius. Jika berat badan berkaitan dengan risiko kesehatan, komunikasi yang jujur tetap diperlukan.



4. "Tidak Apa-Apa, Aku Mengerti"



Kadang pasangan melakukan kesalahan kecil, seperti lupa membeli sesuatu, terlambat beberapa menit, atau lupa tanggal tertentu.



Mungkin sebenarnya Anda kecewa. Namun Anda memilih berkata, "Tidak apa-apa."



Mengapa?



Karena Anda sadar bahwa kesalahan tersebut tidak cukup besar untuk dijadikan konflik panjang.



Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai forgiveness orientation, yaitu kecenderungan memprioritaskan hubungan daripada memenangkan konflik kecil.



Memilih mengikhlaskan kesalahan sepele sering kali membuat hubungan menjadi lebih damai.



Namun, jika kesalahan yang sama terus berulang, penting untuk tetap membicarakannya.



5. "Aku Tidak Membandingkanmu dengan Orang Lain"



Faktanya, otak manusia hampir selalu melakukan perbandingan.



Kita mungkin pernah melihat pasangan orang lain lebih romantis, lebih sukses, atau lebih perhatian.



Namun, bukan berarti perbandingan itu perlu diucapkan.



Mengatakan kepada pasangan bahwa mantan lebih baik dalam beberapa hal hampir tidak pernah menghasilkan dampak positif.



Sebaliknya, psikologi menyarankan pasangan untuk lebih fokus pada kekuatan hubungan mereka sendiri daripada terus membandingkan dengan orang lain.



Hubungan yang bahagia dibangun melalui rasa syukur, bukan kompetisi.



6. "Aku Senang Kamu Memilih Tempat Ini"



Mungkin restoran pilihan pasangan bukan favorit Anda.



Mungkin film yang dipilih sebenarnya membosankan.



Namun Anda tetap menikmati momen tersebut.



Dalam hubungan jangka panjang, kepuasan sering kali berasal dari pengalaman bersama, bukan dari aktivitasnya.



Psikologi menunjukkan bahwa berbagi pengalaman positif memperkuat ikatan emosional. Karena itu, sedikit mengorbankan preferensi pribadi demi kebahagiaan pasangan bukanlah bentuk kepalsuan, melainkan kompromi.



Hubungan yang sehat bukan tentang selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan saling memberi ruang untuk kebahagiaan masing-masing.



7. "Aku Percaya Padamu"



Kepercayaan adalah fondasi setiap hubungan.



Menariknya, terkadang seseorang memberikan kepercayaan bahkan sebelum pasangannya benar-benar membuktikannya.



Ini bukan berarti naif, melainkan bentuk keyakinan yang mendorong pasangan untuk bertanggung jawab.



Dalam psikologi terdapat konsep self-fulfilling prophecy, yaitu ketika ekspektasi positif membuat seseorang terdorong memenuhi harapan tersebut.



Saat seseorang merasa dipercaya, ia cenderung berusaha menjaga kepercayaan itu.



Sebaliknya, jika terus dicurigai tanpa alasan, hubungan justru lebih mudah dipenuhi konflik.



Kapan Kebohongan Menjadi Berbahaya?



Tidak semua kebohongan bisa dibenarkan. Ada perbedaan besar antara kebohongan yang bertujuan melindungi perasaan dan kebohongan yang bertujuan melindungi diri sendiri dari konsekuensi.



Berikut beberapa contoh kebohongan yang justru merusak hubungan:



Menyembunyikan perselingkuhan.

Berbohong mengenai kondisi keuangan.

Menutupi kecanduan atau perilaku berisiko.

Memanipulasi fakta agar pasangan merasa bersalah.

Mengingkari janji penting secara terus-menerus.



Kebohongan seperti ini mengikis kepercayaan, dan ketika kepercayaan hilang, hubungan menjadi jauh lebih sulit dipulihkan.



Apa Kata Psikologi?



Penelitian psikologi hubungan menunjukkan bahwa pasangan yang paling bahagia bukanlah pasangan yang selalu mengatakan kebenaran secara mentah, melainkan pasangan yang mampu menyeimbangkan kejujuran dengan empati.



Kejujuran tanpa empati bisa terasa menyakitkan.



Sebaliknya, empati tanpa kejujuran dapat berubah menjadi kepura-puraan.



Keseimbangan antara keduanya merupakan kunci hubungan yang sehat dan bertahan lama.



Kesimpulan



Hubungan yang kuat tidak dibangun hanya dengan berkata jujur setiap saat, tetapi juga dengan memahami kapan sebuah kebenaran perlu disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dan kapan lebih baik mengutamakan kasih sayang.



Tujuh kebohongan kecil di atas bukanlah ajakan untuk menjadi tidak jujur. Sebaliknya, semuanya menunjukkan bahwa cinta sering kali membutuhkan kebijaksanaan, bukan sekadar kejujuran tanpa pertimbangan.



