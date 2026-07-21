5 Hal yang Sebaiknya Tidak Dikatakan Tentang Berat Badan dan Apa yang Sebaiknya Dikatakan Sebagai Gantinya Menurut Psikologi

seseorang yang ingin menanyakan tentang berat badan temannya / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Komentar tentang berat badan sering kali dianggap sebagai bentuk perhatian. Kalimat seperti "Kok sekarang gemukan?" atau "Wah, kamu kurusan banget!" terdengar biasa dalam percakapan sehari-hari. Namun, menurut psikologi, ucapan semacam ini dapat memberikan dampak emosional yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan.

Berat badan bukan hanya berkaitan dengan pola makan atau olahraga. Banyak faktor yang memengaruhinya, mulai dari kondisi kesehatan, hormon, stres, kualitas tidur, efek samping obat, hingga kondisi psikologis seperti depresi dan kecemasan.



Karena kita tidak pernah benar-benar mengetahui alasan di balik perubahan tubuh seseorang, penting untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata. Komunikasi yang lebih empatik dapat membantu menjaga kesehatan mental sekaligus memperkuat hubungan interpersonal.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (21/7), terdapat lima hal yang sebaiknya dihindari saat berbicara tentang berat badan seseorang, beserta alternatif yang lebih sehat menurut perspektif psikologi.



1. "Kamu Gemukan, Ya?"



Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sering diterima sebagai bentuk penilaian terhadap penampilan.



Dalam psikologi sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk diterima dan dihargai. Ketika seseorang mendapat komentar mengenai kenaikan berat badan, otak dapat memprosesnya sebagai kritik, meskipun niat pembicara sebenarnya tidak buruk.



Komentar semacam ini juga dapat memicu:



rasa malu terhadap tubuh (body shame)

menurunnya kepercayaan diri

kecemasan sosial

perilaku makan yang tidak sehat



Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa stigma terhadap berat badan justru meningkatkan risiko stres kronis dan emotional eating.



Sebaiknya Katakan:

"Senang banget bisa ketemu lagi."

"Kamu kelihatan sehat."

"Apa kabar? Gimana akhir-akhir ini?"



Kalimat tersebut mengarahkan perhatian pada orangnya, bukan ukuran tubuhnya.



2. "Kamu Kurusan Banget, Diet Apa?"



Banyak orang menganggap menjadi lebih kurus selalu merupakan kabar baik. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian.



Penurunan berat badan bisa disebabkan oleh:



stres berat

gangguan kecemasan

depresi

penyakit kronis

efek pengobatan

gangguan makan (eating disorder)



Ketika seseorang dipuji karena menjadi lebih kurus tanpa mengetahui penyebabnya, pujian tersebut bisa terasa menyakitkan.



Menurut psikologi klinis, komentar positif terhadap penurunan berat badan yang terjadi akibat kondisi psikologis justru dapat memperkuat hubungan yang tidak sehat dengan makanan dan citra tubuh.



Sebaiknya Katakan:

"Aku harap kamu baik-baik saja."

"Senang lihat kamu lagi."

"Apa kabar belakangan ini?"



Dengan demikian, kita menunjukkan perhatian terhadap kondisi mereka, bukan perubahan fisiknya.



3. "Harusnya Kamu Diet"



Kalimat ini terdengar seperti memberi solusi, tetapi sering kali membuat seseorang merasa dihakimi.



Dalam teori Self-Determination Psychology, motivasi yang berasal dari tekanan atau kritik cenderung tidak bertahan lama. Sebaliknya, dukungan yang bersifat otonom dan penuh empati jauh lebih efektif mendorong perubahan perilaku.



Selain itu, orang yang sering menerima kritik tentang tubuhnya lebih rentan mengalami:



rendah diri

stres

pola makan berlebihan

menghindari aktivitas fisik karena malu



Alih-alih membantu, komentar tersebut justru bisa memperburuk situasi.



Sebaiknya Katakan:



Jika memang diminta pendapat, cobalah mengatakan:



"Kalau kamu butuh teman untuk mulai hidup lebih sehat, aku siap menemani."



Kalimat ini memberi dukungan tanpa menghakimi.



4. "Kalau Kurus Pasti Lebih Cantik/Ganteng"



Kalimat ini menyiratkan bahwa nilai seseorang bergantung pada ukuran tubuhnya.



Dalam psikologi perkembangan, penghargaan yang terlalu berfokus pada penampilan dapat membentuk self-worth yang rapuh. Seseorang mulai percaya bahwa dirinya hanya layak dihargai jika memiliki tubuh tertentu.



Akibatnya, mereka lebih mudah mengalami:



body dissatisfaction

perfeksionisme

gangguan citra tubuh

kecemasan terhadap penampilan



Padahal, daya tarik seseorang jauh lebih kompleks daripada sekadar angka di timbangan.



Sebaiknya Katakan:



Berikan pujian yang tidak berkaitan dengan bentuk tubuh, misalnya:



"Kamu kelihatan lebih percaya diri."

"Aku suka energimu hari ini."

"Senyummu bikin suasana jadi lebih menyenangkan."



Pujian seperti ini membantu membangun rasa percaya diri yang lebih sehat.



5. "Kok Makannya Banyak?"



Mengomentari porsi makan seseorang dapat membuat mereka merasa diawasi.



Menurut psikologi perilaku makan, rasa malu saat makan dapat meningkatkan hubungan emosional yang tidak sehat dengan makanan. Sebagian orang menjadi takut makan di depan orang lain, sementara sebagian lainnya justru makan secara berlebihan ketika sendirian.



Yang perlu diingat, kebutuhan kalori setiap orang berbeda-beda tergantung:



usia

aktivitas fisik

metabolisme

kondisi kesehatan

kehamilan

proses pemulihan penyakit



Karena itu, kita tidak bisa menilai kebutuhan makan seseorang hanya dari apa yang terlihat.



Sebaiknya Katakan:



Lebih baik fokus pada momen kebersamaan.



Misalnya:



"Semoga makanannya enak."

"Menu ini kelihatannya menarik."

"Selamat menikmati."



Percakapan menjadi jauh lebih nyaman tanpa membuat orang lain merasa dinilai.



Mengapa Komentar Tentang Berat Badan Sangat Berpengaruh?



Menurut psikologi, tubuh merupakan bagian dari identitas diri. Ketika seseorang menerima komentar mengenai bentuk tubuhnya secara berulang, komentar tersebut dapat memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri.



Fenomena ini dikenal sebagai internalisasi stigma, yaitu ketika seseorang mulai mempercayai penilaian negatif yang diberikan lingkungan.



Dampaknya dapat berupa:



menurunnya harga diri

meningkatnya kecemasan

depresi

gangguan makan

menghindari aktivitas sosial

kehilangan motivasi menjaga kesehatan



Ironisnya, penelitian menunjukkan bahwa rasa malu terhadap tubuh bukanlah motivator yang efektif untuk hidup sehat. Justru dukungan sosial, penerimaan diri, dan lingkungan yang positif lebih berkontribusi terhadap perubahan perilaku jangka panjang.



Fokus pada Kesehatan, Bukan Penampilan



Psikologi modern semakin menekankan bahwa kesehatan tidak selalu dapat dinilai dari bentuk tubuh seseorang.



Seseorang yang bertubuh besar bisa saja memiliki tekanan darah normal, aktif berolahraga, dan menjaga pola makan. Sebaliknya, seseorang yang tampak kurus belum tentu berada dalam kondisi kesehatan yang baik.



Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah mendorong gaya hidup sehat tanpa mengaitkannya dengan ukuran tubuh atau standar kecantikan tertentu.



Cara Menjadi Teman yang Lebih Suportif



Jika Anda benar-benar peduli pada seseorang, fokuslah pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan.



Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain:



Dengarkan tanpa menghakimi.

Hindari memberi komentar tentang bentuk tubuh kecuali diminta.

Berikan pujian atas usaha, karakter, atau pencapaian mereka.

Tawarkan dukungan jika mereka sedang berusaha menjalani hidup lebih sehat.

Hormati privasi mengenai berat badan dan kondisi kesehatan.



Dengan pendekatan ini, Anda membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman secara emosional.



Kesimpulan



Komentar mengenai berat badan sering kali dianggap sepele, padahal dapat meninggalkan dampak psikologis yang mendalam. Kalimat seperti "Kamu gemukan" atau "Harusnya diet" mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang, tetapi bagi orang lain dapat memicu rasa malu, menurunkan kepercayaan diri, bahkan memperburuk hubungan mereka dengan makanan dan tubuhnya sendiri.



Sebaliknya, memilih kata-kata yang lebih empatik—dengan fokus pada kesehatan, perasaan, dan kualitas diri seseorang—akan membantu membangun hubungan yang lebih positif. Menurut psikologi, dukungan, penerimaan, dan penghargaan terhadap individu jauh lebih efektif daripada kritik terhadap penampilan fisik.



