7 Alasan Mengapa Saling Menghormati Lebih Penting Daripada Cinta Besar yang Setara Menurut Psikologi

seseorang yang sangat menghormati pasangannya./Magnific/falgunidhaly
JawaPos.com - Ketika berbicara tentang hubungan yang sehat, banyak orang percaya bahwa cinta adalah fondasi utama. Kita sering mendengar ungkapan seperti "asal saling mencintai, semua masalah bisa diatasi." Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa cinta saja tidak selalu cukup untuk mempertahankan hubungan dalam jangka panjang.
Yang justru menjadi penentu kualitas hubungan adalah rasa hormat. Bahkan, banyak psikolog hubungan berpendapat bahwa hubungan yang dipenuhi rasa hormat cenderung bertahan lebih lama dibanding hubungan yang hanya mengandalkan cinta yang besar tetapi minim penghargaan terhadap pasangan.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (20/7), cinta memang menghadirkan kehangatan emosional, tetapi rasa hormat menjaga hubungan tetap sehat ketika emosi sedang naik turun. Ketika rasa hormat hilang, cinta perlahan dapat berubah menjadi rasa kecewa, marah, bahkan kebencian.
Lalu, mengapa rasa hormat yang setara lebih penting daripada cinta yang setara? Berikut penjelasannya berdasarkan prinsip-prinsip psikologi hubungan.
1. Rasa Hormat Menjadi Fondasi Kepercayaan
Dalam psikologi hubungan, kepercayaan dibangun bukan hanya karena seseorang mencintai pasangannya, tetapi karena ia merasa dihargai sebagai individu.
Rasa hormat terlihat dari perilaku sehari-hari, seperti:
Mendengarkan pasangan tanpa memotong pembicaraan.
Menghargai pendapat meski berbeda.
Tidak mempermalukan pasangan di depan orang lain.
Menepati janji.
Sebaliknya, seseorang bisa mengatakan "aku mencintaimu" setiap hari, tetapi jika sering meremehkan pasangan, kepercayaan akan terkikis.
Kepercayaan lahir ketika seseorang merasa aman secara emosional, dan rasa aman berasal dari penghargaan yang konsisten.
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