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Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 22.53 WIB

6 Bentuk Jempol Tangan yang Diyakini Mengungkap Kepribadian Menurut Astrologi, Apa Saja?

ilustrasi jempol tangan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi jempol tangan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki bentuk dan ukuran jempol tangan yang berbeda. Dalam dunia astrologi dan pembacaan karakter, perbedaan tersebut dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai sifat, kemauan, hingga cara seseorang menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan.

Meski terdengar tidak biasa, sejumlah praktisi astrologi meyakini bahwa struktur ibu jari menyimpan petunjuk tentang karakter dasar seseorang. Mulai dari bentuk, panjang, hingga proporsi jempol disebut memiliki makna yang berbeda-beda dalam menggambarkan kepribadian.

Mengutip ulasan dari English Jagran, berikut enam bentuk jempol tangan beserta makna kepribadian yang dikaitkan dengannya menurut astrologi. Coba perhatikan bentuk jempol Anda, apakah sesuai dengan karakter yang dijelaskan?

1. Jempol Lurus

Jika ibu jari Anda lurus, artinya tidak menekuk melebihi ruas pertama, diyakini bahwa Anda memiliki kepribadian yang berkemauan keras dan dominan.

Anda lebih mengandalkan logika daripada emosi saat mengambil keputusan.

Orang mungkin awalnya menganggap Anda kaku atau sulit didekati, tetapi di balik wajah serius itu tersembunyilah orang yang baik dan berhati hangat.

Ciri-Ciri Kepribadian

- Berkemauan keras dan fokus
- Logis dan analitis
- Memiliki kualitas kepemimpinan alami
- Dapat diandalkan namun berhati-hati

2. Jempol Melengkung

Editor: Setyo Adi Nugroho
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