Sering Berkata "Maaf Mengganggu"? Ini 7 Karakter yang Kerap Dimiliki Menurut Psikologi

ilustrasi orang yang melakukan permintaan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pilihan kata yang digunakan seseorang saat berkomunikasi sering kali mencerminkan kondisi psikologis maupun kepribadiannya. Dalam kajian psikologi, ungkapan sederhana yang diucapkan sehari-hari dapat memberikan gambaran tentang cara seseorang memandang diri sendiri dan berinteraksi dengan orang lain.
Salah satu frasa yang kerap terdengar adalah "maaf mengganggu" sebelum seseorang menyampaikan permintaan atau mengajukan bantuan. Kalimat tersebut tidak selalu sekadar bentuk sopan santun, tetapi juga bisa mencerminkan pola pikir, emosi, hingga tingkat kepercayaan diri yang dimiliki seseorang.
Merujuk pada ulasan yang dimuat oleh Expert Editor, berikut tujuh karakteristik yang umumnya dimiliki oleh orang yang terbiasa mengawali permintaannya dengan ucapan "maaf mengganggu".
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1. Tingkat empati yang tinggi
Orang yang sering mengucapkan "maaf mengganggu Anda" biasanya sangat berempati.
Mereka menempatkan diri pada posisi orang lain, yang terkadang membuat dirinya merasa mengganggu.
Mereka akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak menjadi beban atau menimbulkan ketidaknyamanan sehingga selalu meminta maaf sebelum mengajukan permintaan.
2. Kecenderungan merendahkan diri sendiri
Ciri umum lain di antara mereka yang sering menggunakan frasa “maaf mengganggu Anda” adalah kecenderungan merendahkan diri.
Mereka meremehkan kebutuhan dan keinginan sendiri, mungkin dalam upaya agar tidak dianggap sebagai orang yang banyak menuntut.
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