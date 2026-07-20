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Mellyna Putri Diniar
Senin, 20 Juli 2026 | 19.25 WIB

Menurut Teori Psikologi Carl Jung, Orang dengan Tipe Kepribadian Ini Sering Menemukan Kesuksesan di Usia Matang

Ilustrasi seseorang yang makin sukses di usia matang / Foto: (Magnific/senivpetro) - Image

Ilustrasi seseorang yang makin sukses di usia matang / Foto: (Magnific/senivpetro)

JawaPos.com — Dalam dunia yang sering mengukur keberhasilan dari seberapa cepat seseorang mencapai karier, kekayaan, atau pencapaian tertentu, banyak orang merasa tertinggal ketika hidup mereka belum berjalan sesuai harapan. 

Mereka melihat teman sebaya sudah menemukan jalur hidupnya, sementara mereka masih mencari arah dan mempertanyakan pilihan yang diambil.

Namun, menurut psikologi Carl Jung, kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan kegagalan. Jung meyakini bahwa ada tipe kepribadian tertentu yang memang membutuhkan waktu lebih panjang untuk memahami dirinya sendiri sebelum mencapai potensi terbaiknya.

Dilansir dari YouTube Psychology Simplified, Senin (20/7), pemikiran Carl Jung menjelaskan bahwa sebagian orang menjalani proses perkembangan diri yang lebih panjang. 

Meskipun terlihat lambat pada awal kehidupan, mereka dapat menemukan kesuksesan di usia matang setelah melalui proses memahami diri yang mendalam. Berikut tipe kepribadian yang menurut psikologi Carl Jung berpotensi menemukan kesuksesan di usia matang:

1. Tipe Kepribadian yang Tidak Terburu-buru Membangun Identitas

Dalam psikologi Jung, manusia sering membentuk identitas melalui konsep yang disebut persona, yaitu gambaran diri yang ditampilkan kepada dunia luar. 

Persona membantu seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan, tetapi terkadang membuat seseorang menjalani kehidupan berdasarkan ekspektasi orang lain.

Bagi sebagian orang, proses membangun identitas tidak berjalan cepat. Mereka sulit menerima pilihan hanya karena dianggap aman atau populer jika pilihan tersebut tidak terasa sesuai dengan dirinya.

Akibatnya, mereka mungkin terlihat sering berubah arah, mencoba berbagai pengalaman, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk menentukan tujuan. Namun, proses tersebut dapat menjadi bagian dari pencarian jati diri yang lebih autentik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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