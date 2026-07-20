6 Ciri Kepribadian Orang yang Menyukai Musim Panas Menurut Psikologi

Ciri kepribadian orang yang menyukai musim panas menurut psikologi./Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Psikologi kepribadian menunjukkan bahwa kecintaan seseorang pada musim panas ternyata berkaitan erat dengan karakter khas yang mereka miliki.
Musim dengan hari yang lebih panjang dan cuaca hangat ini memang mampu membangkitkan semangat serta suasana hati banyak orang.
Mereka yang menggemari musim panas biasanya menunjukkan pola perilaku serupa dalam menjalani keseharian dan menikmati waktu luang.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (19/7), berikut enam ciri psikologi kepribadian yang biasa dimiliki orang-orang yang menjadikan musim panas sebagai musim favorit mereka.
1. Gemar bersosialisasi dengan banyak orang
Cuaca hangat dan hari yang lebih panjang menjadi latar sempurna untuk menghabiskan waktu bersama orang lain.
Mereka yang menyukai musim panas jarang melewatkan kesempatan untuk berkumpul dan bertukar cerita dengan sesama.
Dari sekadar menikmati kopi dingin di sore hari hingga acara bakar-bakar di akhir pekan, semangat bersosialisasi mereka selalu menyala.
Sebuah penelitian bahkan menemukan adanya keterkaitan langsung antara kehangatan suhu udara dengan kehangatan hubungan sosial seseorang.
Dengan kata lain, semakin tinggi suhu di sekitar, semakin besar pula keinginan seseorang untuk berkumpul dengan orang lain.
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