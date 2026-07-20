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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 21 Juli 2026 | 04.25 WIB

Menurut Psikologi, Sudah Mendaftar Member di Gym tapi Jarang Pergi, Biasanya Memiliki 8 Kepribadian Ini Tanpa Disadari

seseorang yang tidak menguasai alat di gym / foto: Magnific/milanmarkovic - Image

seseorang yang tidak menguasai alat di gym / foto: Magnific/milanmarkovic

JawaPos.com - Berapa banyak dari kita yang pernah dengan semangat mendaftar sebagai member di gym, membayangkan transformasi tubuh yang ideal, lalu... berhenti pergi setelah beberapa minggu? 

Jika kamu pernah atau sedang mengalami hal ini, tenang saja—kamu tidak sendiri.

Fenomena ini cukup umum dan menurut psikologi, ada pola kebiasaan tertentu yang sering dimiliki oleh orang-orang yang mendaftar ke gym tapi jarang muncul. 

Ini bukan soal kemalasan semata, tapi lebih kepada kebiasaan bawah sadar yang bisa memengaruhi konsistensi dan motivasi.

Dilansir dari Geediting, terdapat 8 kebiasaan yang sering dimiliki oleh mereka yang mendaftar ke gym namun jarang benar-benar menggunakannya, menurut psikologi:

1. Lebih Sering Termotivasi oleh Emosi Sesaat daripada Tujuan Jangka Panjang

Banyak orang mendaftar gym saat sedang merasa tidak puas dengan diri sendiri—setelah melihat foto yang tidak disukai, komentar orang lain, atau menjelang tahun baru. 

Keputusan ini dipicu oleh dorongan emosional, bukan rencana yang matang. Ketika emosi tersebut mereda, motivasi ikut hilang.

Psikologi menyebut ini sebagai "emotional motivation trap", di mana seseorang termotivasi karena perasaan sementara, bukan karena komitmen yang stabil terhadap tujuan jangka panjang.

2. Perfeksionisme yang Justru Menunda Aksi

Editor: Hanny Suwindari
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