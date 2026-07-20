Naluriah Mengecilkan Volume Musik Saat Mencari Alamat, Mungkin Anda Memiliki 6 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda menyadari bahwa saat sedang menyetir dan mencari alamat tertentu, secara otomatis Anda mengecilkan volume musik — bahkan jika lagu yang diputar adalah favorit Anda?

Meskipun terdengar sepele, kebiasaan ini sebenarnya mengungkap sesuatu yang menarik tentang kepribadian Anda menurut sudut pandang psikologi.

Mengecilkan volume musik saat mencari alamat bukanlah sekadar tindakan refleks.

Ini menunjukkan adanya hubungan erat antara persepsi sensorik dan perhatian kognitif.

Ketika otak Anda merasa butuh konsentrasi tinggi, ia akan berusaha mengurangi gangguan, bahkan dari pancaindra yang tidak relevan langsung dengan tugas tersebut (seperti pendengaran terhadap musik ketika Anda membutuhkan fokus visual).

Dilansir dari Geediting, terdapat enam kepribadian yang kemungkinan besar dimiliki oleh seseorang yang secara naluriah mengecilkan volume musik saat mencari alamat menurut psikologi:

1. Berorientasi pada Detail

Jika Anda melakukan tindakan ini tanpa berpikir panjang, besar kemungkinan Anda adalah orang yang sangat perhatian terhadap detail.

Dalam situasi seperti mencari alamat, Anda sadar bahwa sedikit gangguan bisa menyebabkan Anda melewatkan petunjuk penting seperti papan nama jalan, angka rumah, atau lampu lalu lintas.