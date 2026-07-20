Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 21 Juli 2026 | 04.16 WIB

Naluriah Mengecilkan Volume Musik Saat Mencari Alamat, Mungkin Anda Memiliki 6 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengecilkan volume musik saat mencari alamat (Freepik/freepik) - Image

seseorang yang mengecilkan volume musik saat mencari alamat (Freepik/freepik)

JawaPos.com - Pernahkah Anda menyadari bahwa saat sedang menyetir dan mencari alamat tertentu, secara otomatis Anda mengecilkan volume musik — bahkan jika lagu yang diputar adalah favorit Anda?

Meskipun terdengar sepele, kebiasaan ini sebenarnya mengungkap sesuatu yang menarik tentang kepribadian Anda menurut sudut pandang psikologi.

Mengecilkan volume musik saat mencari alamat bukanlah sekadar tindakan refleks.

Ini menunjukkan adanya hubungan erat antara persepsi sensorik dan perhatian kognitif. 

Ketika otak Anda merasa butuh konsentrasi tinggi, ia akan berusaha mengurangi gangguan, bahkan dari pancaindra yang tidak relevan langsung dengan tugas tersebut (seperti pendengaran terhadap musik ketika Anda membutuhkan fokus visual).

Dilansir dari Geediting, terdapat enam kepribadian yang kemungkinan besar dimiliki oleh seseorang yang secara naluriah mengecilkan volume musik saat mencari alamat menurut psikologi:

1. Berorientasi pada Detail

Jika Anda melakukan tindakan ini tanpa berpikir panjang, besar kemungkinan Anda adalah orang yang sangat perhatian terhadap detail. 

Dalam situasi seperti mencari alamat, Anda sadar bahwa sedikit gangguan bisa menyebabkan Anda melewatkan petunjuk penting seperti papan nama jalan, angka rumah, atau lampu lalu lintas.

Kepribadian ini cenderung perfeksionis, teliti, dan menyukai keteraturan.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Menurut Psikologi, Orang yang Membiarkan Semua Jendelanya Terbuka Bahkan di Musim Hujan Biasanya Menunjukkan 7 Kepribadian - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Orang yang Membiarkan Semua Jendelanya Terbuka Bahkan di Musim Hujan Biasanya Menunjukkan 7 Kepribadian

Selasa, 21 Juli 2026 | 04.05 WIB

Takut Menerima Panggilan Telepon Bahkan dari Orang yang Mereka Sukai? Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Takut Menerima Panggilan Telepon Bahkan dari Orang yang Mereka Sukai? Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Selasa, 21 Juli 2026 | 03.55 WIB

Tidak Suka Menjadi Orang Pertama Datang atau Terakhir Bertahan dalam Suatu Pertemuan? Memiliki 9 Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Tidak Suka Menjadi Orang Pertama Datang atau Terakhir Bertahan dalam Suatu Pertemuan? Memiliki 9 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Selasa, 21 Juli 2026 | 03.15 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore