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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 21 Juli 2026 | 03.15 WIB

Tidak Suka Menjadi Orang Pertama Datang atau Terakhir Bertahan dalam Suatu Pertemuan? Memiliki 9 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi Kumpul Keluarga (Freepik) - Image

Ilustrasi Kumpul Keluarga (Freepik)

JawaPos.com - Pernahkah Anda mengenal seseorang yang selalu datang tepat waktu — tidak terlalu awal, tidak terlalu akhir — lalu meninggalkan pertemuan sebelum suasana menjadi terlalu sepi atau terlalu riuh?

Atau mungkin Anda sendiri orang seperti itu? Jika iya, Anda tidak sendirian.

Menurut psikologi, preferensi untuk tidak menjadi orang pertama yang tiba atau terakhir yang bertahan dalam suatu pertemuan bukan hanya soal kenyamanan sosial. 

Ini sering kali berkaitan dengan ciri kepribadian yang lebih dalam, mencerminkan cara seseorang memahami dirinya sendiri, orang lain, dan dunia sosial di sekitarnya.

Dilansir dari Geediting, terdapat 9 kepribadian umum yang biasanya dimiliki oleh orang-orang seperti ini, berdasarkan pandangan psikologi:

1. Sadar Diri dan Peka terhadap Norma Sosial

Orang-orang ini cenderung sangat sadar akan bagaimana mereka dipersepsikan orang lain. 

Mereka tidak ingin terlihat terlalu bersemangat dengan datang lebih awal, tetapi juga tidak ingin tampak kurang tertarik dengan datang terlalu akhir. 

Mereka secara naluriah menyesuaikan waktu kehadiran mereka agar “pas” secara sosial — tidak mencolok, tidak mengganggu.

Mereka sering berpikir, “Saya ingin datang ketika suasana sudah terbentuk, tapi belum ramai.”

Editor: Hanny Suwindari
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