Menurut Psikologi, Pria yang Menangis Saat Menonton Film Biasanya Memiliki 8 Ciri Kecerdasan Emosional

Ilustrasi Pria yang Menangis Saat Menonton Film (Freepik)
JawaPos.com - Dalam budaya yang sering mengaitkan kejantanan dengan kekuatan fisik dan ketahanan emosional, pria yang meneteskan air mata saat menonton film kerap dianggap lemah atau terlalu sensitif.
Namun, menurut psikologi modern, justru sebaliknya yang benar.
Menangis saat menonton film bukan tanda kelemahan—itu adalah bukti nyata dari kecerdasan emosional yang tinggi.
Kecerdasan emosional (EQ) adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain.
Orang dengan EQ tinggi umumnya lebih empatik, komunikatif, dan memiliki hubungan sosial yang lebih sehat.
Dan pria yang mampu tersentuh oleh kisah fiktif hingga menangis menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memiliki hubungan yang sehat dengan emosinya, tapi juga dapat merasakan emosi orang lain dengan mendalam.
Dilansir dari Geediting, terdapat 8 ciri kecerdasan emosional yang biasanya dimiliki oleh pria yang menangis saat menonton film, menurut psikologi:
1. Empati yang Kuat
Pria yang menangis saat menonton film cenderung mampu merasakan apa yang dirasakan karakter dalam cerita.
Mereka dapat membayangkan rasa sakit, kehilangan, kebahagiaan, atau perjuangan karakter seolah-olah itu adalah pengalaman pribadi mereka.
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