Orang yang Selalu Menutup Pintu Kamar Saat Tidur Biasanya Memiliki 7 Sifat Ini, Apa Saja?

JawaPos.com - Kebiasaan tidur setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang merasa nyaman membiarkan pintu kamar tetap terbuka, sementara sebagian lainnya lebih memilih menutup pintu rapat sebelum beristirahat.

Dalam kajian psikologi, preferensi sederhana seperti menutup pintu kamar saat tidur ternyata dapat memberikan gambaran mengenai karakter dan kecenderungan kepribadian seseorang.

Pilihan tersebut tidak selalu berkaitan dengan kebiasaan semata, tetapi juga bisa mencerminkan kebutuhan akan rasa aman, privasi, hingga cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya.

Merujuk pada ulasan Geediting, berikut tujuh sifat yang umumnya dimiliki oleh orang yang lebih nyaman tidur dengan pintu kamar tertutup.

1. Mereka menghargai keselamatan dan keamanan

Menutup pintu adalah tentang menciptakan rasa perlindungan, di mana ini menciptakan penghalang psikologis antara Anda dan dunia luar.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan kebutuhan dasar akan rasa aman.

Saat pintu tertutup, pikiran menjadi rileks. Anda tak perlu lagi waspada terhadap setiap derit di lorong atau bayangan di sudut ruangan.

2. Mereka menyukai batasan