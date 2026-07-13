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Irfan Ferdiansyah
Senin, 13 Juli 2026 | 17.22 WIB

Alasan Mengapa Pendengar Terbaik Jarang Memberikan Nasihat Kecuali Diminta?

seseorang yang menjadi pendengar yang baik./Magnific/freepik - Image

seseorang yang menjadi pendengar yang baik./Magnific/freepik

JawaPos.com - Di tengah budaya yang serba cepat, banyak orang merasa harus selalu memiliki jawaban. Ketika seseorang datang membawa masalah, respons yang paling umum adalah segera memberikan solusi. Padahal, tidak semua orang yang bercerita sedang mencari jalan keluar. Sering kali mereka hanya ingin didengar, dipahami, dan diterima tanpa dihakimi.

Inilah yang membedakan pendengar biasa dengan pendengar yang benar-benar baik. Mereka tidak tergesa-gesa memberikan nasihat. Mereka memahami bahwa mendengarkan bukanlah kesempatan untuk menunjukkan kepintaran, melainkan ruang untuk menghormati pengalaman orang lain.

Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), pendengar terbaik umumnya baru memberikan nasihat ketika orang yang berbicara memang memintanya. Sikap ini bukan berarti mereka tidak peduli atau tidak memiliki solusi. Sebaliknya, justru karena mereka peduli, mereka memahami bahwa setiap orang berhak menemukan arah hidupnya sendiri.

Mendengarkan Adalah Bentuk Penghormatan

Saat seseorang menceritakan masalahnya, ia sedang menunjukkan kerentanan. Dibutuhkan keberanian untuk membuka isi hati, apalagi jika cerita tersebut menyangkut kegagalan, rasa takut, atau penyesalan.

Jika respons pertama yang diterima adalah sederet nasihat, orang tersebut bisa merasa bahwa emosinya tidak benar-benar didengarkan. Seolah-olah ceritanya hanya dianggap sebagai masalah yang harus segera diperbaiki.

Pendengar yang baik memahami bahwa sebelum solusi, seseorang sering kali membutuhkan validasi.

Kalimat sederhana seperti:

"Pasti berat ya menjalani semua itu."

atau

Editor: Hanny Suwindari
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