7 Kebiasaan Tenang Orang yang Semakin Menemukan Jati Diri Mereka Seiring Bertambahnya Usia Menurut Psikologi

seseorang yang menemukan jati diri di usia tua./Magnific/lookstudio
JawaPos.com - Di usia muda, banyak orang berlomba untuk terlihat sukses, diterima, dan diakui. Namun seiring bertambahnya usia, ada perubahan yang perlahan terjadi.
Banyak orang mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan lagi tentang memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan tentang memahami siapa diri mereka sebenarnya.
Psikologi menjelaskan bahwa proses menemukan jati diri bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Proses ini merupakan hasil dari pengalaman hidup, kegagalan, keberhasilan, refleksi diri, hingga kemampuan menerima kenyataan apa adanya.
Orang yang semakin mengenal dirinya biasanya menunjukkan perilaku yang lebih tenang, tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini.
Menariknya, perubahan tersebut sering kali terlihat melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi mencerminkan kedewasaan emosional dan kesehatan psikologis yang semakin matang.
Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), terdapat tujuh kebiasaan tenang orang yang semakin menemukan jati diri mereka seiring bertambahnya usia menurut psikologi.
1. Tidak Lagi Merasa Harus Menyenangkan Semua Orang
Salah satu tanda seseorang mulai mengenal dirinya adalah berkurangnya kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dari semua orang.
Dalam psikologi, kebutuhan akan validasi eksternal memang wajar, terutama pada masa remaja dan awal dewasa. Namun ketika seseorang semakin matang secara emosional, ia mulai memahami bahwa mustahil membuat semua orang puas.
Orang-orang seperti ini mampu mengatakan "tidak" tanpa merasa bersalah. Mereka memahami bahwa menjaga batasan pribadi merupakan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri.
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