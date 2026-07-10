Orang-orang yang Menyenangkan untuk Diajak Bergaul Biasanya Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menyenangkan untuk diajak bergaul / foto: Magnific/senivpetro

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang baru dikenal beberapa menit, tetapi rasanya seperti sudah berteman sejak lama? Berada di dekat mereka terasa nyaman, percakapan mengalir dengan alami, dan suasana menjadi lebih hangat. Orang-orang seperti ini sering kali disebut sebagai pribadi yang mudah bergaul atau "likable".



Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa daya tarik sosial bukan hanya soal penampilan, status, atau kemampuan berbicara. Ada sejumlah karakter dan kebiasaan yang membuat seseorang lebih mudah diterima dalam lingkungan sosial. Kabar baiknya, sebagian besar sifat tersebut dapat dipelajari dan dilatih.



Dilansir dari Hack Spirit pada Jumat (10/7),, terdapat delapan ciri kepribadian yang umumnya dimiliki orang-orang yang menyenangkan untuk diajak bergaul menurut sudut pandang psikologi.



1. Memiliki Empati yang Tinggi



Empati merupakan kemampuan memahami dan merasakan apa yang sedang dialami orang lain. Seseorang yang berempati tidak hanya mendengar kata-kata lawan bicara, tetapi juga mencoba memahami emosi di baliknya.



Ketika seseorang bercerita tentang masalahnya, orang yang empatik tidak terburu-buru memberikan nasihat atau menghakimi. Mereka lebih memilih mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan bahwa perasaan lawan bicaranya memang valid.



Dalam psikologi, empati menjadi fondasi hubungan interpersonal yang sehat. Orang cenderung merasa aman dan nyaman bersama individu yang mampu memahami perasaan mereka tanpa menghakimi.



2. Menjadi Pendengar yang Baik



Banyak orang berpikir bahwa kemampuan berbicara adalah kunci agar disukai. Padahal, menjadi pendengar yang baik justru jauh lebih berpengaruh.



Pendengar yang baik memberikan perhatian penuh ketika orang lain berbicara. Mereka menjaga kontak mata, tidak sibuk memainkan ponsel, serta tidak memotong pembicaraan.



Secara psikologis, setiap orang memiliki kebutuhan untuk didengar dan dihargai. Ketika seseorang merasa didengarkan dengan sungguh-sungguh, ia akan mengasosiasikan pengalaman positif tersebut dengan orang yang menjadi pendengarnya.



3. Bersikap Tulus dan Apa Adanya



Keaslian atau authenticity merupakan salah satu kualitas yang sangat dihargai dalam hubungan sosial. Orang yang menyenangkan biasanya tidak berpura-pura menjadi sosok yang bukan dirinya hanya untuk mendapatkan pengakuan.



Mereka mampu menunjukkan kelebihan tanpa harus menyombongkan diri, sekaligus mengakui kekurangan tanpa merasa minder.



Sikap tulus menciptakan rasa percaya. Sebaliknya, kepura-puraan sering kali dapat ditangkap melalui bahasa tubuh maupun cara berkomunikasi, sehingga membuat hubungan terasa kurang nyaman.



4. Memiliki Sikap Positif, tetapi Tetap Realistis



Orang yang menyenangkan bukan berarti selalu ceria sepanjang waktu. Mereka memahami bahwa hidup memiliki tantangan, tetapi memilih untuk tidak terus-menerus menyebarkan energi negatif.



Dalam psikologi positif, individu yang memiliki pola pikir optimistis cenderung lebih mudah membangun hubungan yang sehat. Mereka mampu melihat peluang di balik masalah, memberikan semangat kepada orang lain, dan tidak mudah mengeluh.



Namun, optimisme yang sehat tetap realistis. Mereka tidak menyangkal kenyataan, melainkan berusaha mencari solusi terbaik.



5. Menghargai Perbedaan Pendapat



Tidak semua orang akan memiliki pandangan yang sama. Orang-orang yang mudah disukai memahami hal ini dengan baik.



Mereka tidak merasa harus memenangkan setiap perdebatan. Sebaliknya, mereka menghormati sudut pandang orang lain, bahkan ketika tidak sepakat.



Psikologi sosial menunjukkan bahwa sikap terbuka terhadap perbedaan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. Orang merasa lebih nyaman berdiskusi dengan individu yang tidak mudah menghakimi.



6. Memiliki Selera Humor yang Sehat



Humor merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencairkan suasana. Namun, humor yang dimaksud bukanlah candaan yang merendahkan, menghina, atau mempermalukan orang lain.



Orang yang menyenangkan menggunakan humor untuk menciptakan kebersamaan, mengurangi ketegangan, dan membuat suasana menjadi lebih ringan.



Tertawa bersama juga diketahui dapat meningkatkan hormon yang berkaitan dengan perasaan bahagia dan memperkuat ikatan sosial. Tidak heran jika orang yang memiliki selera humor yang sehat sering kali lebih mudah diterima dalam berbagai lingkungan.



7. Rendah Hati dan Tidak Haus Pengakuan



Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri sendiri. Sikap ini lebih kepada kemampuan menghargai orang lain tanpa merasa diri paling hebat.



Orang yang rendah hati tidak selalu berusaha menjadi pusat perhatian. Mereka mampu mengapresiasi pencapaian orang lain, menerima kritik dengan terbuka, dan mengakui kesalahan jika memang keliru.



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa kerendahan hati berkaitan dengan hubungan sosial yang lebih harmonis, karena individu seperti ini cenderung lebih kooperatif dan mudah dipercaya.



8. Konsisten antara Perkataan dan Tindakan



Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan. Salah satu cara membangun kepercayaan adalah dengan menjaga konsistensi.



Orang yang menyenangkan biasanya menepati janji, bertanggung jawab atas ucapannya, dan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini.



Ketika seseorang konsisten, orang lain merasa lebih aman untuk menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, perilaku yang berubah-ubah atau sering mengingkari komitmen dapat merusak kepercayaan dalam waktu singkat.



Mengapa Delapan Ciri Ini Penting?



Semua ciri di atas memiliki satu benang merah, yaitu kemampuan membangun hubungan yang sehat melalui rasa hormat, empati, dan kepercayaan.



Psikologi menjelaskan bahwa manusia secara alami mencari lingkungan sosial yang memberikan rasa aman secara emosional. Orang-orang yang mampu membuat orang lain merasa dihargai, didengarkan, dan diterima biasanya akan lebih mudah disukai dibanding mereka yang hanya mengandalkan karisma atau penampilan.



Yang menarik, tidak ada satu pun dari delapan karakter tersebut yang bergantung pada bakat sejak lahir. Semuanya dapat dikembangkan melalui latihan dan kesadaran diri.



Cara Mulai Melatihnya dalam Kehidupan Sehari-hari



Jika ingin menjadi pribadi yang lebih menyenangkan untuk diajak bergaul, mulailah dari langkah-langkah sederhana. Biasakan mendengarkan tanpa menyela ketika orang lain berbicara. Cobalah memahami sudut pandang mereka sebelum memberikan penilaian. Hindari kebiasaan mengeluh berlebihan, berlatihlah mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tulus, serta usahakan menepati janji sekecil apa pun.



Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar terhadap kualitas hubungan sosial Anda.



Penutup



Menjadi pribadi yang menyenangkan bukan berarti harus selalu sempurna atau berusaha membuat semua orang menyukai kita. Yang terpenting adalah membangun karakter yang mampu menghadirkan rasa nyaman bagi orang-orang di sekitar.



Empati, kemampuan mendengarkan, ketulusan, sikap positif, keterbukaan terhadap perbedaan, humor yang sehat, kerendahan hati, serta konsistensi adalah kualitas yang terbukti membantu seseorang menjalin hubungan yang lebih erat dan bermakna.



Pada akhirnya, orang akan lebih mudah mengingat bagaimana perasaan mereka ketika bersama kita dibandingkan apa yang kita katakan. Karena itu, mengembangkan kepribadian yang hangat dan penuh rasa hormat bukan hanya membuat kita lebih mudah disukai, tetapi juga membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat, kuat, dan bertahan lama.