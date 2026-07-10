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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 10 Juli 2026 | 20.27 WIB

9 Tanda Orang Jahat yang Langsung Tertangkap Intuisi Menurut Psikologi

Tanda orang jahat yang langsung tertangkap intuisi menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik - Image

Tanda orang jahat yang langsung tertangkap intuisi menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik

JawaPos.com – Beberapa tanda bahwa seseorang memiliki karakter buruk memang terlihat jelas, namun banyak yang tersembunyi di balik perilaku yang tampak biasa.

Psikologi mengungkap bahwa orang dengan intuisi kuat mampu mendeteksi tanda-tanda orang jahat yang sering diabaikan kebanyakan orang.

Kepekaan ini bukan sekadar firasat, melainkan kemampuan membaca pola perilaku yang secara konsisten mengungkap karakter seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (10/6), berikut sembilan hal yang hampir selalu langsung diperhatikan oleh orang-orang intuitif untuk menilai apakah seseorang bisa dipercaya.

1. Ceritanya selalu berubah-ubah

Ketika seseorang jujur, versi cerita yang mereka sampaikan kepada siapapun akan selalu konsisten dan tidak berubah.

Namun orang yang suka memanipulasi cenderung menyesuaikan cerita berdasarkan apa yang ingin didengar oleh masing-masing orang.

Terapis menyebut ini sebagai strategi psikologis tidak sehat yang sulit dideteksi namun sangat jelas bagi orang yang intuitif.

2. Janji-janjinya tidak pernah ditepati

Selalu ada jarak antara apa yang dikatakan dan apa yang benar-benar dilakukan oleh orang dengan karakter buruk.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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