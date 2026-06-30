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Rabbany Wanadriani
Selasa, 30 Juni 2026 | 21.06 WIB

8 Ciri Orang yang Jalan dan Bicara Lambat Menurut Psikologi

Ilustrasi orang berjalan lambat. - Image

Ilustrasi orang berjalan lambat.

JawaPos.com – Sebagian orang memiliki kebiasaan berjalan dan berbicara dengan tempo yang lebih lambat dibandingkan kebanyakan orang.

Hal ini bukan sekadar gaya atau kebiasaan tanpa makna, karena dalam perspektif psikologi, cara seseorang bergerak dan berkomunikasi dapat mencerminkan karakter serta pola kepribadiannya.

Mengutip Geediting, berikut delapan ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang cenderung berjalan dan berbicara secara perlahan.

1. Merasa nyaman dengan diri sendiri

Orang yang cenderung berjalan dan berbicara lambat sering kali menunjukkan rasa percaya diri.

Mereka tidak terburu-buru mengikuti perkembangan dunia di sekitar mereka.

Sebaliknya, mereka memilih bergerak sesuai kecepatan sendiri, menunjukkan tingkat kepuasan terhadap diri sendiri.

2. Pendengar yang baik

Orang yang berjalan dan berbicara perlahan sering kali merupakan pendengar yang baik.

Mereka akan mendengarkan dengan saksama gagasan setiap orang, meluangkan waktu untuk mencerna informasi sebelum menanggapi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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