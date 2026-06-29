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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 30 Juni 2026 | 03.35 WIB

Bisa Dicoba! Ini 8 Latihan Mental yang Sederhana agar Pikiran tetap Kuat Seiring Bertambahnya Usia

Ada delapan latihan mental agar pikiran tetap kuat seiring bertambah usia menurut psikologi. - Image

Ada delapan latihan mental agar pikiran tetap kuat seiring bertambah usia menurut psikologi.

JawaPos.com – Bertambahnya usia tidak hanya membawa perubahan pada kondisi fisik, tetapi juga menuntut kemampuan untuk menjaga kesehatan mental agar tetap mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Menurut psikologi, ketangguhan mental dapat terus dilatih melalui berbagai kebiasaan yang membantu seseorang tetap fokus, berpikir jernih, dan lebih siap menghadapi tekanan maupun perubahan yang terjadi seiring waktu.

Melakukan latihan mental secara konsisten diyakini dapat memperkuat ketahanan emosional, membentuk pola pikir yang lebih positif, serta membantu menjaga kesejahteraan psikologis. Selain itu, kebiasaan tersebut juga berperan dalam mempertahankan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan di usia yang semakin matang.

Mengutip Hack Spirit pada Senin (29/6), terdapat delapan latihan mental yang direkomendasikan untuk membantu menjaga pikiran tetap kuat seiring bertambahnya usia menurut psikologi.

1. Pertahankan semangat belajar sepanjang hayat

Pertumbuhan kognitif tidak memiliki batasan usia yang pasti. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan memperluas pengetahuan.

Proses belajar berkelanjutan merupakan kunci utama dalam menjaga ketajaman intelektual.

Aktivitas belajar membangun jalur saraf baru dan merangsang kapasitas berpikir. Mengeksplorasi bidang pengetahuan baru dapat memperluas cakrawala pemahaman.

Tantangan intelektual membantu otak tetap responsif dan dinamis. Keterbukaan terhadap informasi dan konsep baru menjadi fondasi pengembangan diri. Setiap informasi yang diserap akan memperkaya struktur kognitif.

2. Asah kemampuan berpikir lewat teka-teki dan permainan logika

Teka-teki dan permainan logika memiliki peran signifikan dalam melatih kemampuan berpikir.

Aktivitas seperti teka-teki silang, sudoku, dan permainan strategi membantu merangsang area otak yang bertanggung jawab dalam pemecahan masalah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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