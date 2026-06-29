Bisa Dicoba! Ini 8 Latihan Mental yang Sederhana agar Pikiran tetap Kuat Seiring Bertambahnya Usia

Ada delapan latihan mental agar pikiran tetap kuat seiring bertambah usia menurut psikologi.
JawaPos.com – Bertambahnya usia tidak hanya membawa perubahan pada kondisi fisik, tetapi juga menuntut kemampuan untuk menjaga kesehatan mental agar tetap mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Menurut psikologi, ketangguhan mental dapat terus dilatih melalui berbagai kebiasaan yang membantu seseorang tetap fokus, berpikir jernih, dan lebih siap menghadapi tekanan maupun perubahan yang terjadi seiring waktu.
Melakukan latihan mental secara konsisten diyakini dapat memperkuat ketahanan emosional, membentuk pola pikir yang lebih positif, serta membantu menjaga kesejahteraan psikologis. Selain itu, kebiasaan tersebut juga berperan dalam mempertahankan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan di usia yang semakin matang.
Mengutip Hack Spirit pada Senin (29/6), terdapat delapan latihan mental yang direkomendasikan untuk membantu menjaga pikiran tetap kuat seiring bertambahnya usia menurut psikologi.
Baca Juga:7 Kebiasaan Pagi Ini Merusak Produktivitas Bahkan Sebelum Hari Anda Dimulai Menurut Psikologi
Pertumbuhan kognitif tidak memiliki batasan usia yang pasti. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan memperluas pengetahuan.
Proses belajar berkelanjutan merupakan kunci utama dalam menjaga ketajaman intelektual.
Aktivitas belajar membangun jalur saraf baru dan merangsang kapasitas berpikir. Mengeksplorasi bidang pengetahuan baru dapat memperluas cakrawala pemahaman.
Tantangan intelektual membantu otak tetap responsif dan dinamis. Keterbukaan terhadap informasi dan konsep baru menjadi fondasi pengembangan diri. Setiap informasi yang diserap akan memperkaya struktur kognitif.
Teka-teki dan permainan logika memiliki peran signifikan dalam melatih kemampuan berpikir.
Aktivitas seperti teka-teki silang, sudoku, dan permainan strategi membantu merangsang area otak yang bertanggung jawab dalam pemecahan masalah.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!