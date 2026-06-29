Kerap Lupa Nama Orang Tak Lama Setelah Bertemu Mereka? Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sering lupa nama./Magnific/Frolopiaton Palm
JawaPos.com - Pernahkah Anda mengalami situasi yang sedikit memalukan? Baru saja berkenalan dengan seseorang, berjabat tangan, saling menyebut nama, lalu lima menit kemudian nama tersebut sudah menghilang dari ingatan. Anda mungkin masih mengingat wajahnya, profesinya, atau bahkan topik obrolan yang dibahas, tetapi namanya sama sekali tidak bisa diingat.
Jika hal ini sering terjadi, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa daya ingat Anda buruk. Menurut berbagai penelitian psikologi kognitif, lupa nama seseorang setelah perkenalan pertama adalah fenomena yang sangat umum. Bahkan, otak manusia memang tidak secara otomatis memprioritaskan nama sebagai informasi penting dibandingkan wajah atau konteks.
Psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan lupa nama bisa mencerminkan cara otak memproses informasi, gaya berpikir, hingga tingkat perhatian seseorang.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (28/6), terdapat tujuh ciri yang sering dimiliki oleh orang-orang yang mudah lupa nama setelah bertemu seseorang.
1. Otak Anda Lebih Fokus pada Gambaran Besar daripada Detail
Sebagian orang secara alami lebih tertarik memahami konsep, ide, atau cerita dibandingkan mengingat detail kecil seperti nama.
Ketika berkenalan, perhatian mereka mungkin lebih tertuju pada:
Bahasa tubuh lawan bicara.
Isi percakapan.
Kepribadian seseorang.
Hubungan sosial yang sedang terbentuk.
Akibatnya, nama menjadi informasi yang tidak mendapatkan "prioritas penyimpanan" di dalam memori.
Psikologi menyebut kondisi ini sebagai pemrosesan berbasis makna (semantic processing). Otak lebih mudah mengingat informasi yang memiliki makna emosional atau konseptual daripada sekadar label berupa nama.
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