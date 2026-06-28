Rahasia Karakter di Balik Cermin: Bagaimana Bentuk Wajah Mengungkap Cara Berpikir Anda?

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa bisa memahami isi pikiran seseorang hanya dengan menatap wajahnya saat berbicara? Berkomunikasi secara tatap muka memang menjadi alat krusial untuk mengenali seseorang, terutama saat mengambil keputusan penting terkait hubungan asmara atau profesional.

Menariknya, seni kuno membaca wajah ala Tiongkok atau fisiognomi membuktikan bahwa struktur visual wajah manusia menyimpan cetak biru kepribadian yang konsisten.

Jean Haner, pakar pembaca wajah sekaligus penulis buku The Wisdom of Your Face, menegaskan bahwa fitur wajah seseorang bisa memetakan cara mereka berpikir, merasakan, hingga bertindak.

Validasi tersebut diperkuat oleh studi ilmiah sejak tahun 1981 yang menemukan korelasi kuat antara bentuk anatomis wajah dan kecenderungan psikologis tertentu.

Dikutip dari Your Tango, dahi yang lebar hingga garis rahang yang tegas ternyata berarti kepribadian tersimpan di balik tujuh bentuk wajah manusia.

1. Wajah Berbentuk Hati: Si Pemikir Dalam yang Ambisius Pemilik wajah berbentuk hati ditandai dengan area dahi yang lebar namun mengerucut indah ke arah dagu, membentuk pola segitiga terbalik seperti penyanyi dunia Taylor Swift.

Studi tahun 1981 menyebut orang dengan wajah bersudut ini umumnya cerdas dan gemar mempelajari hal baru.

Mereka adalah individu kreatif, penuh gairah, dan memiliki kekuatan batin luar biasa untuk menginspirasi orang di sekitarnya. Namun, idealisme kuat ini sering membuat mereka keras kepala karena merasa hampir selalu benar.

Mereka sangat benci dengan kebosanan dan akan mengejar target hidupnya secara agresif. Meski terkesan keras, mereka dibekali kecerdasan emosional tinggi yang membuat peka terhadap perubahan lingkungan.