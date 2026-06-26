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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 27 Juni 2026 | 04.38 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Mematikan Lampu Saat Meninggalkan Ruangan, Menunjukkan 7 Karakteristik Ini

seseorang yang mematikan lampu saat meninggalkan ruangan./ Freepik/namii9

JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang selalu mematikan lampu saat keluar ruangan, meskipun tidak ada yang menyuruh, tidak ada aturan tertulis, dan terkadang orang lain bahkan tidak peduli?


Sekilas, kebiasaan ini tampak sepele. Namun dalam psikologi, perilaku kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali mencerminkan karakter dan pola kepribadian yang lebih dalam.

Dilansir dari Geediting , menurut berbagai kajian psikologi perilaku dan kepribadian, orang yang secara otomatis mematikan lampu saat meninggalkan ruangan—tanpa diminta—cenderung memiliki tujuh karakteristik berikut.

1. Memiliki Kesadaran Tanggung Jawab yang Tinggi

Orang seperti ini biasanya tidak berpikir, “Ah, nanti juga ada orang lain yang mematikannya.”
Sebaliknya, mereka merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka gunakan, meskipun dampaknya kecil.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan internal locus of control—keyakinan bahwa tindakan pribadi memiliki konsekuensi nyata.
Mereka tidak menunggu orang lain bertindak, karena merasa “kalau saya bisa melakukannya sekarang, mengapa tidak?”

2. Berorientasi pada Detail dan Konsistensi

Mematikan lampu adalah detail kecil, dan tidak semua orang memperhatikannya.
Namun orang yang melakukannya secara konsisten cenderung memiliki kesadaran tinggi terhadap detail lingkungan.

Secara psikologis, ini sering ditemukan pada individu yang:

Terorganisir

Teliti

Nyaman dengan rutinitas kecil yang rapi

Mereka mungkin bukan perfeksionis ekstrem, tetapi memiliki dorongan alami untuk menjaga keteraturan.

3. Empati terhadap Orang Lain (dan Masa Depan)

Menariknya, kebiasaan ini juga berkaitan dengan empati tidak langsung.
Mereka berpikir—secara sadar atau tidak—tentang:

Orang berikutnya yang akan masuk ruangan

Dampak listrik bagi rumah atau kantor

Efek jangka panjang, seperti pemborosan energi

Dalam psikologi sosial, ini disebut prosocial behavior: tindakan kecil yang menguntungkan orang lain atau lingkungan tanpa imbalan langsung.

4. Memiliki Nilai Moral Internal, Bukan Sekadar Aturan

Orang yang mematikan lampu tanpa disuruh biasanya tidak bergantung pada pengawasan.
Mereka melakukannya karena merasa itu benar, bukan karena takut ditegur.

Ini menunjukkan moral internalized values—nilai yang tertanam kuat dan tidak bergantung pada hukuman atau pujian.
Karakter seperti ini sering tetap konsisten meskipun tidak ada yang melihat.

5. Cenderung Hemat dan Sadar Sumber Daya

Dalam psikologi ekonomi, perilaku ini berkaitan dengan resource awareness—kesadaran bahwa sumber daya (listrik, air, waktu, uang) bersifat terbatas.

Menariknya, ini tidak selalu berarti pelit.
Justru, banyak orang dengan kebiasaan ini:

Lebih bijak mengelola uang

Tidak impulsif

Memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan kecil

6. Disiplin Diri yang Alami

Mereka tidak perlu mengingatkan diri sendiri setiap kali.
Tindakan itu sudah menjadi kebiasaan otomatis, hasil dari disiplin diri yang terbentuk secara konsisten.

Dalam psikologi kebiasaan, ini disebut habitual self-regulation—kemampuan mengatur perilaku tanpa perlu energi mental besar.
Orang dengan karakter ini sering juga disiplin dalam hal lain, seperti waktu, komitmen, atau tanggung jawab kerja.

7. Tidak Membutuhkan Pengakuan

Yang paling menarik: mereka tidak mencari pujian.
Tidak ada kebutuhan untuk berkata, “Lihat, aku sudah mematikan lampu.”

Psikologi kepribadian mengaitkan ini dengan intrinsic motivation—dorongan dari dalam diri, bukan dari pengakuan eksternal.
Orang seperti ini cenderung:

Tenang

Rendah hati

Melakukan hal benar meski tidak dihargai

Kesimpulan: Hal Kecil, Cerminan Besar

Mematikan lampu saat meninggalkan ruangan mungkin terlihat remeh.
Namun menurut psikologi, kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa paksaan sering kali mencerminkan karakter yang matang, sadar, dan bertanggung jawab.

Tentu saja, tidak mematikan lampu bukan berarti seseorang buruk.
Namun jika seseorang secara konsisten melakukannya tanpa disuruh, besar kemungkinan mereka memiliki kombinasi nilai internal, empati, dan disiplin diri yang kuat.

Karena dalam psikologi, siapa diri kita sering kali terlihat dari hal-hal kecil yang kita lakukan saat tidak ada yang memperhatikan.
 

Editor: Hanny Suwindari
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