Jika Anda Telah Menyingkirkan 8 Orang Ini dari Hidup Anda, Anda Akan Lebih Sehat daripada Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

seseorang yang lebih sehat dari kebanyakan orang / foto: Magnific/tuiphotoengineer
JawaPos.com - Dalam hidup, banyak orang berusaha menjaga sebanyak mungkin hubungan. Kita sering diajarkan bahwa memiliki banyak teman, banyak koneksi, dan selalu bisa diterima oleh orang lain adalah tanda keberhasilan sosial. Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada jumlah hubungan yang kita miliki.
Tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita membawa pertumbuhan, kedamaian, atau kebahagiaan. Beberapa hubungan justru dapat menjadi sumber stres kronis, kecemasan, rasa tidak percaya diri, dan kelelahan emosional. Terkadang, langkah paling sehat bukanlah menambah lebih banyak orang dalam hidup kita, tetapi berani melepaskan orang-orang yang terus merusak keseimbangan mental kita.
Menurut berbagai konsep dalam psikologi seperti batasan pribadi (personal boundaries), kesehatan emosional, dan teori hubungan sosial, kemampuan untuk mengenali hubungan yang tidak sehat adalah salah satu tanda kematangan psikologis.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (21/6), terdapat 8 tipe orang yang jika Anda berhasil menjauh dari mereka, hidup Anda mungkin menjadi jauh lebih sehat.
1. Orang yang Selalu Membuat Anda Merasa Tidak Cukup
Salah satu hubungan yang paling melelahkan secara mental adalah hubungan dengan orang yang terus membuat Anda merasa kurang.
Mereka mungkin sering berkata:
“Kamu tidak akan bisa.”
“Orang lain lebih hebat dari kamu.”
“Kenapa kamu belum seperti mereka?”
“Usahamu biasa saja.”
Masalahnya bukan hanya pada kata-kata mereka, tetapi pada efek psikologis yang muncul setelahnya. Terus-menerus berada di dekat orang seperti ini dapat membuat seseorang mengalami penurunan harga diri (self-esteem).
Dalam psikologi, lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang melihat dirinya sendiri. Jika seseorang terus menerima pesan negatif, lama-kelamaan ia dapat mulai mempercayai pesan tersebut.
Orang yang sehat secara emosional biasanya tidak selalu memuji Anda, tetapi mereka membantu Anda melihat potensi Anda. Mereka memberi kritik untuk pertumbuhan, bukan untuk menghancurkan kepercayaan diri.
2. Orang yang Hanya Datang Saat Membutuhkan Sesuatu
Ada perbedaan besar antara hubungan yang saling membantu dan hubungan yang hanya satu arah.
Beberapa orang muncul ketika:
mereka butuh bantuan,
butuh uang,
butuh tempat bercerita,
butuh dukungan,
butuh seseorang untuk menyelesaikan masalah mereka.
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