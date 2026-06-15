6 Tanda Kamu Memiliki Bahasa Cinta Physical Touch, Apa Pasanganmu Juga Sama?

ilustrasi pasangan. Sumber foto: Freepik
Jawapos.com - Bahasa cinta atau love language merupakan metode yang digunakan oleh seseorang untuk mengekspresikan serta menerima bentuk kasih sayang.
Salah satu jenis bahasa cinta yang sangat krusial dalam memperkuat kedekatan emosional antar manusia adalah physical touch atau sentuhan fisik.
Bentuk ekspresi ini tidak selalu mengarah pada aktivitas seksual, melainkan berupa tindakan komunikatif yang tulus guna menumbuhkan rasa nyaman dan aman.
Melansir dari Alodoter dan Halodoc pemenuhan bahasa cinta ini terbukti mampu menekan hormon stres kortisol sekaligus merangsang pelepasan hormon oksitosin yang memicu kebahagiaan.
Berikut adalah enam ciri utama dari seseorang yang memiliki bahasa cinta sentuhan fisik :
Interaksi verbal yang diiringi dengan kontak fisik ringan merupakan tanda utama dari pemilik bahasa cinta ini. Seseorang dengan karakteristik ini secara refleks akan menggenggam lengan, meremas pundak, atau menepuk bahu lawan bicaranya untuk menegaskan suatu pernyataan beserta meminimalkan jarak emosional saat berkomunikasi.
Ekspresi kasih sayang melalui ciuman tidak hanya terbatas pada konteks hubungan romantis yang sensual.
Pemberian kecupan-kecupan ringan di area dahi, ubun-ubun kepala, pipi, maupun punggung tangan kerap dilakukan pada situasi umum sehari-hari sebagai simbol perlindungan yang tulus kepada orang tersayang.
Berjalan bersama di tengah keramaian sering kali menimbulkan kecemasan tersendiri bagi sebagian individu.
Aktivitas bergandengan tangan erat saat berada di area publik menjadi momen yang membahagiakan karena memunculkan rasa saling melindungi serta menjaga keintiman hubungan di tengah hiruk-pikuk lingkungan luar.
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