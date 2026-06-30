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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 30 Juni 2026 | 20.49 WIB

4 Zodiak Paling Physical Touch, Mengutamakan Kedekatan Fisik Sebagai Validasi Hubungan

Ilustrasi Physical Touch/Magnific - Image

Ilustrasi Physical Touch/Magnific

JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini adalah tipe orang yang sangat mengutamakan physical touch atau sentuhan fisik sebagai love language.

Mereka merasa lebih dicintai saat menerima sentuhan-sentuhan sederhana dari pasangan, seperti bergandengan tangan, berpelukan, mencium kening, atau sekedar rangkulan.

Empat zodiak ini merasa perlu adanya gestur ringan seperti ini adalah bentuk rasa cinta.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut adalah tipe pasangan yang menyukai physical touch.   

Leo lebih percaya pada tindakan daripada sekadar kata-kata. Saat memiliki perasaan yang besar terhadap seseorang. Mereka merasa dicintai melalui sentuhan-sentuhan sederhana, seperti menggenggam tangan saat berjalan bersama, mengecup kening saat sedang mengantre, atau memeluk. 

Libra perlu merasakan cinta itu secara nyata melalui sentuhan fisik. Mereka tidak hanya ingin mendengar bahwa pasangannya merindukan mereka. Libra merasakan kedekatan emosional secara utuh dan menyakinkan perasaan pasangannya sama besarnya dengan perasaan yang mereka miliki.

Taurus sangat menghargai sentuhan fisik dalam sebuah hubungan. Hubungan tanpa physical touch akan terasa hambar. Mereka ingin merasakan ikatan yang kuat, seolah kalian benar-benar saling memiliki dan terhubung satu sama lain.  

Aries memiliki perasaan yang kuat mendorong aries untuk langsung bertindak. Mereka tidak akan ragu melakukan physical touch di tempat umum saat bersama. Sulit bagi mereka memahami mengapa seseorang memilih menahan diri saat sedang jatuh.  

Editor: Setyo Adi Nugroho
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