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Naila Putri Saragih
Senin, 15 Juni 2026 | 21.30 WIB

7 Langkah Psikologis dalam Mengambil Keputusan yang Tepat, Perlu Perhatikan Emosi

Seseorang terlihat tengah merenung di rumah, menunjukkan proses berpikir mendalam sebelum mengambil keputusan penting./Freepik - Image

Seseorang terlihat tengah merenung di rumah, menunjukkan proses berpikir mendalam sebelum mengambil keputusan penting./Freepik

Jawapos.com - Kemampuan mengambil keputusan secara bijak merupakan keterampilan fundamental yang sangat mempengaruhi kualitas kehidupan personal maupun profesional seseorang. 

Suatu pilihan yang diambil secara terarah terbukti efektif membantu pencapaian target harian, meminimalkan konsekuensi negatif, serta meningkatkan rasa percaya diri.

Namun, proses berpikir ini seringkali terhambat oleh faktor kelelahan mental dan dominasi emosi impulsif. 

Melansir dari Hellosehat dan klikdokter berikut adalah tujuh langkah strategis dalam mengambil keputusan yang tepat:

1. Menentukan Waktu Eksekusi Saat Emosi Stabil

Kondisi psikologis seseorang memegang kendali penuh atas kejernihan berpikir dan ketajaman logika.

Pengambilan keputusan terbaik sangat disarankan untuk dilakukan pada pagi hari setelah mendapatkan istirahat tidur malam yang cukup, serta saat kondisi emosi berada dalam keadaan tenang, santai, dan stabil.

2. Mengidentifikasi Fakta dan Informasi Secara Objektif

Akurasi sebuah pilihan sangat bergantung pada kualitas data pendukung yang dikumpulkan dari berbagai lini.

Sebelum menetapkan sikap, seseorang wajib mengumpulkan fakta dan kelengkapan informasi yang valid dari berbagai pihak guna meminimalkan ketidakpastian serta menghindari asumsi sepihak yang keliru.

3. Memetakan Dampak Positif dan Negatif Secara Tertulis

Metode visualisasi data dapat mempermudah penilaian objektif terhadap beberapa opsi yang tersedia.

Pembuatan daftar tertulis mengenai perbandingan kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif pilihan berfungsi untuk menyaring keputusan yang mendatangkan keuntungan terbesar dengan tingkat risiko paling minimal.

Editor: Hanny Suwindari
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