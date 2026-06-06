Jika Anda Lelah Mengejar Tujuan Tanpa Rasa Gembira, Cobalah 8 Perubahan Gaya Hidup Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era yang serba cepat seperti sekarang, banyak orang menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk mengejar tujuan. Entah itu promosi jabatan, penghasilan yang lebih tinggi, tubuh yang lebih ideal, atau pencapaian pribadi lainnya. Namun ada satu masalah yang sering muncul: semakin dekat dengan tujuan, semakin sedikit rasa gembira yang dirasakan.



Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan akan datang setelah mencapai garis akhir. Mereka berkata pada diri sendiri, “Aku akan bahagia ketika berhasil mendapatkan pekerjaan itu,” atau “Aku akan merasa puas setelah mencapai target ini.” Namun kenyataannya, saat tujuan tercapai, rasa puas sering kali hanya bertahan sebentar sebelum muncul target baru yang harus dikejar.



Psikologi modern menunjukkan bahwa kebahagiaan yang berkelanjutan tidak hanya berasal dari pencapaian, tetapi juga dari cara kita menjalani prosesnya. Jika Anda merasa lelah mengejar tujuan tanpa benar-benar menikmati perjalanan, mungkin saatnya melakukan beberapa perubahan dalam gaya hidup.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (6/6), terdapat delapan perubahan yang dapat membantu Anda menemukan kembali rasa gembira sambil tetap berkembang dan meraih tujuan hidup.



1. Berhenti Menunda Kebahagiaan Sampai Tujuan Tercapai



Salah satu jebakan mental yang paling umum adalah "syarat kebahagiaan". Kita menciptakan daftar kondisi yang harus dipenuhi sebelum mengizinkan diri sendiri merasa bahagia.



Misalnya:



Saya akan bahagia jika sudah punya rumah.

Saya akan bahagia jika gaji saya naik.

Saya akan bahagia jika berat badan saya ideal.



Psikologi menyebut fenomena ini sebagai arrival fallacy, yaitu keyakinan bahwa pencapaian tertentu akan membawa kebahagiaan permanen.



Kenyataannya, manusia memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi. Setelah mencapai sesuatu, standar baru muncul dan kita kembali merasa kurang.



Cobalah mengubah pola pikir dari:



"Saya akan bahagia ketika mencapai tujuan."



Menjadi:



"Saya ingin menikmati proses menuju tujuan."



Perubahan sederhana ini dapat mengurangi tekanan sekaligus meningkatkan kepuasan hidup sehari-hari.



2. Fokus pada Sistem, Bukan Hanya Hasil



Orang yang hanya berfokus pada hasil sering merasa frustrasi karena hasil tidak selalu berada dalam kendali mereka.



Sebaliknya, psikolog dan peneliti perilaku menemukan bahwa fokus pada sistem atau kebiasaan harian dapat meningkatkan motivasi jangka panjang.



Alih-alih berkata:



"Saya harus menurunkan 10 kilogram."



Cobalah berkata:



"Saya akan berjalan kaki 30 menit setiap hari."



Alih-alih terobsesi dengan angka, fokuslah pada tindakan yang dapat Anda lakukan hari ini.



Ketika perhatian berpindah dari hasil ke proses, rasa gembira lebih mudah muncul karena Anda dapat merasakan kemenangan kecil setiap hari.



3. Sisihkan Waktu untuk Aktivitas yang Tidak Produktif



Banyak orang merasa bersalah ketika beristirahat.



Padahal psikologi menunjukkan bahwa otak membutuhkan waktu untuk pulih. Aktivitas yang terlihat "tidak produktif" justru sering meningkatkan kreativitas, energi, dan kesejahteraan emosional.



Contohnya:



Membaca buku untuk kesenangan.

Berkebun.

Menggambar.

Bermain musik.

Berjalan santai tanpa tujuan.



Tidak semua waktu harus menghasilkan uang, prestasi, atau pencapaian.



Kadang-kadang, aktivitas yang tidak memiliki tujuan praktis justru memberikan kebahagiaan yang paling tulus.



4. Kurangi Kebiasaan Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Media sosial membuat kita melihat sorotan terbaik dari kehidupan orang lain setiap hari.



Akibatnya, banyak orang merasa tertinggal meskipun sebenarnya mereka telah mencapai banyak hal.



Psikologi sosial menunjukkan bahwa perbandingan terus-menerus dapat menurunkan kepuasan hidup dan meningkatkan kecemasan.



Jika Anda merasa kehilangan kegembiraan dalam hidup, tanyakan pada diri sendiri:



"Apakah saya mengejar tujuan ini karena saya benar-benar menginginkannya, atau karena saya melihat orang lain memilikinya?"



Tujuan yang berasal dari nilai pribadi biasanya memberikan kepuasan lebih besar dibanding tujuan yang hanya didorong oleh tekanan sosial.



5. Bangun Hubungan yang Lebih Bermakna



Berbagai penelitian psikologi selama puluhan tahun menunjukkan bahwa kualitas hubungan sosial merupakan salah satu prediktor terbesar kebahagiaan.



Ironisnya, ketika terlalu fokus pada pencapaian, banyak orang justru mengorbankan hubungan mereka.



Mereka terlalu sibuk bekerja, mengejar target, atau mengembangkan karier hingga kehilangan waktu untuk keluarga dan teman.



Cobalah:



Menelepon sahabat lama.

Makan malam bersama keluarga tanpa gangguan ponsel.

Meluangkan waktu untuk percakapan yang lebih dalam.



Sering kali, kebahagiaan tidak ditemukan dalam pencapaian berikutnya, melainkan dalam hubungan yang sudah ada di sekitar kita.



6. Latih Rasa Syukur Secara Konsisten



Otak manusia secara alami lebih fokus pada masalah daripada hal-hal yang berjalan baik. Ini merupakan mekanisme evolusi yang membantu nenek moyang kita bertahan hidup.



Namun dalam kehidupan modern, kecenderungan ini dapat membuat kita terus merasa kurang.



Melatih rasa syukur membantu mengimbangi bias tersebut.



Setiap malam, cobalah menuliskan tiga hal yang Anda syukuri hari itu.



Tidak harus besar.



Misalnya:



Secangkir kopi yang nikmat.

Cuaca yang menyenangkan.

Percakapan hangat dengan seseorang.



Penelitian menunjukkan bahwa praktik syukur yang konsisten dapat meningkatkan optimisme, kepuasan hidup, dan kesejahteraan psikologis.



7. Berikan Ruang untuk Bermain dan Bersenang-Senang



Saat masih anak-anak, kita bermain tanpa alasan selain karena itu menyenangkan.



Ketika dewasa, banyak orang berhenti melakukan hal-hal yang membuat mereka merasa hidup.



Padahal psikolog menemukan bahwa bermain bukan hanya untuk anak-anak. Bermain membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan memperkuat hubungan sosial.



Bermain dapat berupa:



Berolahraga bersama teman.

Bermain game.

Menari.

Mencoba hobi baru.

Menjelajahi tempat yang belum pernah dikunjungi.



Jika hidup terasa seperti daftar tugas tanpa akhir, mungkin Anda membutuhkan lebih banyak momen bermain.



8. Definisikan Ulang Arti Kesuksesan



Banyak orang mengejar tujuan yang sebenarnya bukan definisi sukses versi mereka sendiri.



Mereka mengikuti standar yang dibuat oleh lingkungan, media sosial, atau masyarakat.



Namun psikologi menunjukkan bahwa kesejahteraan tertinggi muncul ketika seseorang hidup selaras dengan nilai pribadinya.



Luangkan waktu untuk bertanya:



Apa yang benar-benar penting bagi saya?

Kehidupan seperti apa yang ingin saya jalani?

Jika tidak ada yang menghakimi saya, tujuan apa yang akan saya pilih?



Ketika definisi kesuksesan berasal dari dalam diri sendiri, perjalanan menuju tujuan terasa jauh lebih bermakna dan menyenangkan.



Penutup



Mengejar tujuan bukanlah sesuatu yang salah. Ambisi dapat menjadi sumber pertumbuhan, motivasi, dan pencapaian yang luar biasa. Namun ketika seluruh hidup hanya berfokus pada tujuan berikutnya, kita berisiko kehilangan kegembiraan yang sebenarnya ingin kita capai.



Psikologi mengingatkan bahwa kebahagiaan bukan hanya berada di garis akhir. Kebahagiaan juga hadir dalam langkah-langkah kecil, hubungan yang hangat, rasa syukur, dan kemampuan menikmati proses setiap hari.



Jika Anda merasa lelah terus berlari tanpa benar-benar merasakan kegembiraan, mungkin Anda tidak membutuhkan tujuan baru. Mungkin yang Anda butuhkan adalah cara baru untuk menjalani perjalanan menuju tujuan tersebut.



