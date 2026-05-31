11 Trik Hemat yang Selalu Digunakan Orang Cerdas agar Keuangan Tetap Aman dan Terhindar dari Pengeluaran Berlebihan

JawaPos.Com - Mengelola uang bukan semata soal berapa besar penghasilan yang dimiliki.

Banyak orang dengan pendapatan tinggi tetap mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu mengendalikan pengeluaran.

Sebaliknya, tidak sedikit individu dengan penghasilan biasa saja yang mampu hidup nyaman karena memiliki kebiasaan finansial yang sehat.

Orang-orang yang cerdas dalam mengelola uang umumnya memahami bahwa menjaga keuangan tetap aman bukan dilakukan melalui pengorbanan besar, melainkan lewat kebiasaan kecil yang dijalankan secara konsisten.

Mereka tidak selalu mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang, tetapi juga berusaha memastikan uang yang dimiliki tidak keluar tanpa manfaat yang jelas.

Menariknya, sebagian besar strategi hemat yang mereka lakukan sebenarnya cukup sederhana dan dapat diterapkan oleh siapa saja.

Perbedaannya terletak pada disiplin dan kesadaran dalam mengambil keputusan sehari-hari.

Dilansir dari Yourtango, inilah sebelas trik hemat yang sering digunakan orang cerdas agar kondisi finansial tetap stabil dan terhindar dari pengeluaran berlebihan.

1. Membuat Jeda Sebelum Membeli Barang yang Diinginkan

Orang cerdas jarang membeli sesuatu secara spontan hanya karena tergoda diskon atau promosi.

Mereka biasanya memberikan waktu jeda sebelum mengambil keputusan pembelian.

Bisa satu hari, tiga hari, atau bahkan satu minggu tergantung nilai barang yang ingin dibeli.

Jeda tersebut membantu mereka membedakan antara kebutuhan dan keinginan sesaat.

Sering kali keinginan membeli barang tertentu menghilang setelah beberapa hari.