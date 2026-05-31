Menurut Psikologi, Ini Alasan Mengapa Orang yang Sangat Cerdas Justru Berani Tidak Disukai

JawaPos.com - Keinginan untuk selalu disukai dan diterima oleh lingkungan sekitar adalah kodrat alami manusia. Rasa diterima membawa rasa aman dan percaya diri yang membuat kita nyaman.

Namun, ketergantungan tinggi pada penilaian orang lain bisa jadi bumerang yang menghambat potensi terbaik di dalam diri Anda. Di era modern sekarang, media sosial memanfaatkan celah psikologis ini dengan sempurna.

Setiap notifikasi tanda suka atau pujian digital memicu sensasi dopamin nyata di otak kita. Siklus ini mirip perilaku kecanduan yang membuat seseorang terus mencari validasi demi bahagia sesaat.

Ketergantungan akut pada pujian memperkenalkan mekanisme berbahaya pada kesehatan mental kita. Ketika kebahagiaan Anda tergantung pada opini orang lain, Anda memberi mereka kendali untuk menjatuhkan mental Anda.

Hal inilah yang sering membunuh ekspresi diri, kreativitas, dan kedamaian jiwa yang berkelanjutan. Dilansir dari YourTango, pakar psikologi menemukan fakta menarik tentang orang sangat cerdas.

Mereka punya cara pandang berbeda dan menguasai keterampilan sulit yang jarang dimiliki biasa. Kemampuan itu adalah menerima penolakan tanpa merusak harga diri mereka.

Mengapa Penolakan Terasa Sangat Menyakitkan Secara Fisik? Dampak penolakan sosial tidak hanya luka emosional atau rasa sedih semata. Penelitian neurosains mendalam menunjukkan otak manusia memproses pengabaian secara mengejutkan.

Dada terasa sesak saat dikucilkan terjawab secara ilmiah lewat fungsi saraf. Rasa sakit emosional akibat ditinggalkan mengaktifkan area otak sama seperti saat cedera fisik.

Otak tidak membedakan rasa sakit karena patah tulang dengan patah hati atau penolakan sosial. Fenomena biologis ini membuat pengalaman pahit sangat nyata dan menyiksa.