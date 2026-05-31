4 Ucapan Kasual dalam Komunikasi yang Ungkap Kepribadian Pasif Agresif Secara Psikologi

Ucapan kasual dalam komunikasi yang ungkap kepribadian pasif agresif kata Psikologi (Magnific/ stockking)
JawaPos.com – Kepribadian pasif agresif sering kali tersembunyi di balik ucapan-ucapan yang terdengar biasa namun menyimpan muatan emosi yang sangat besar.
Secara psikologi, komunikasi pasif-agresif adalah cara seseorang mengekspresikan permusuhan tanpa pernah benar-benar mengatakannya secara langsung dan jujur.
Ucapan-ucapan tertentu yang digunakan secara kasual bisa menjadi petunjuk kuat tentang bagaimana seseorang sebenarnya mengelola konflik dan perasaannya.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (31/5), berikut empat frasa yang hampir selalu menjadi tanda bahwa seseorang sedang beroperasi dalam mode pasif agresif dalam kehidupan sehari-harinya.
1. "Tidak apa-apa"
Ketika seseorang mengatakan "tidak apa-apa" padahal jelas ada sesuatu yang mengganggu, mereka memilih menghindari konflik daripada mengungkapkan perasaan sebenarnya.
Orang-orang di sekitar hampir selalu bisa merasakan kesenjangan antara apa yang dikatakan dan apa yang sebenarnya dirasakan, meskipun tidak diungkapkan.
Rasa dendam mulai menumpuk tepat di momen ketika seseorang berkata ya padahal di dalam hatinya mereka benar-benar bermaksud tidak.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!