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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 4 Juni 2026 | 03.32 WIB

8 Aspek Kepribadian yang Terbentuk dari Musik yang Anda Dengarkan Saat Berusia 14 Tahun Menurut Psikologi, Apa Saja?

seseorang yang mendengarkan musik / foto: Magnific/wongchana - Image

seseorang yang mendengarkan musik / foto: Magnific/wongchana

Mungkin ketika lagu lama itu kembali terdengar, yang sebenarnya Anda dengar bukan hanya musik—melainkan gema dari diri Anda yang sedang tumbuh, belajar, dan membentuk kepribadian yang Anda miliki hari ini.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
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