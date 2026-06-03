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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 3 Juni 2026 | 22.17 WIB

11 Tanda Suami Istimewa yang Mencintai dengan Tulus Menurut Psikologi, Jangan Diabaikan!

Tanda suami istimewa yang mencintai dengan tulus menurut psikologi (Magnific/Lookstudio) - Image

Tanda suami istimewa yang mencintai dengan tulus menurut psikologi (Magnific/Lookstudio)

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa cinta tulus seorang suami istimewa tidak selalu terlihat dari gestur besar, melainkan dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten setiap hari.

Tanda-tanda kehadiran suami istimewa dalam pernikahan sering kali justru terlewat karena terasa begitu alami dan menyatu dengan keseharian.

Memiliki suami yang sungguh-sungguh mencintai secara tulus adalah anugerah langka yang menurut psikologi berdampak besar pada kebahagiaan dan kesehatan pernikahan.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (3/6), berikut sebelas tanda bahwa seorang suami adalah sosok istimewa yang penuh cinta tulus dan tidak boleh pernah dianggap remeh.

1. Mendengarkan secara aktif dan membuat istri merasa didengar

Mendengarkan dengan sungguh-sungguh adalah keterampilan yang langka namun sangat penting dalam pernikahan yang sehat dan bahagia.

Suami yang aktif mendengarkan menyampaikan pesan yang kuat bahwa apa yang dikatakan istrinya benar-benar penting dan bernilai baginya.

2. Mengungkapkan rasa terima kasih secara tulus

Konselor hubungan Linda dan Charlie Bloom menjelaskan bahwa pasangan yang terus hidup dalam rasa syukur adalah pasangan yang benar-benar berkembang bersama.

Ucapan terima kasih yang tulus atas hal-hal kecil mencegah retakan kecil dalam pernikahan berkembang menjadi masalah yang jauh lebih besar dari seharusnya.

Editor: Candra Mega Sari
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