Jika Seorang Pria Sudah Tidak Lagi Merasakan Cinta, Biasanya Dia Akan Melakukan 9 Hal Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hubungan romantis tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sama dari waktu ke waktu. Perasaan cinta dapat berkembang, berubah, menguat, atau bahkan memudar. Ketika seorang pria mulai kehilangan perasaan cintanya, perubahan tersebut sering kali tidak terjadi secara tiba-tiba. Sebaliknya, ada berbagai tanda halus yang muncul dalam perilaku sehari-hari, bahkan tanpa ia sadari.



Menurut psikologi, hilangnya perasaan cinta sering tercermin melalui perubahan cara seseorang berkomunikasi, menunjukkan perhatian, dan membangun kedekatan emosional dengan pasangannya. Penting untuk dipahami bahwa tanda-tanda ini tidak selalu berarti hubungan pasti berakhir. Namun, jika beberapa tanda muncul secara bersamaan dan berlangsung dalam waktu lama, hal tersebut dapat menjadi sinyal bahwa ada perubahan mendasar dalam hubungan.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (2/6), terdapat sembilan hal yang sering dilakukan seorang pria ketika perasaan cintanya mulai memudar.



1. Komunikasi Menjadi Sekadar Formalitas



Salah satu indikator paling jelas adalah perubahan dalam pola komunikasi. Dahulu ia mungkin antusias mengirim pesan, menanyakan kabar, atau berbagi cerita tentang aktivitas sehari-harinya. Namun ketika perasaan cinta mulai berkurang, komunikasi sering kali berubah menjadi sekadar kewajiban.



Percakapan menjadi singkat, datar, dan hanya berfokus pada hal-hal yang dianggap penting. Tidak ada lagi rasa ingin tahu yang mendalam mengenai kehidupan pasangannya. Dalam psikologi hubungan, berkurangnya keterlibatan emosional dalam komunikasi sering menjadi tanda bahwa ikatan emosional juga mulai melemah.



2. Tidak Lagi Tertarik Mendengar Cerita Pasangan



Saat seseorang mencintai pasangannya, ia biasanya memiliki ketertarikan alami untuk mengetahui apa yang sedang dirasakan, dipikirkan, atau dialami oleh orang tersebut.



Ketika cinta mulai memudar, perhatian ini sering ikut berkurang. Ia mungkin tetap mendengarkan, tetapi tidak benar-benar terlibat dalam percakapan. Respons yang diberikan terasa seadanya dan kurang menunjukkan empati.



Psikolog menyebut kondisi ini sebagai penurunan investasi emosional, yaitu ketika seseorang tidak lagi memberikan energi mental dan emosional yang sama seperti sebelumnya kepada hubungan.



3. Menghindari Waktu Berkualitas Bersama



Dulu ia mungkin selalu mencari kesempatan untuk bertemu atau menghabiskan waktu bersama. Namun ketika perasaan cinta berkurang, kebersamaan mulai terasa seperti beban.



Ia lebih sering memilih aktivitas lain, menghabiskan waktu dengan teman, atau fokus pada hobi pribadi. Bukan karena kegiatan tersebut salah, tetapi karena keinginan untuk menciptakan momen bersama pasangan tidak lagi menjadi prioritas.



Dalam hubungan yang sehat, keinginan untuk membangun kedekatan biasanya muncul secara alami. Ketika hal itu hilang, ada kemungkinan ikatan emosional sedang mengalami penurunan.



4. Menjadi Kurang Peduli Terhadap Perasaan Pasangan



Empati adalah salah satu fondasi utama cinta. Ketika seorang pria masih memiliki perasaan yang kuat, ia cenderung peduli terhadap kebahagiaan maupun kesedihan pasangannya.



Sebaliknya, ketika cinta mulai memudar, respons emosional terhadap kondisi pasangan bisa menjadi lebih dingin. Ia mungkin tidak lagi berusaha menghibur ketika pasangan sedih atau tidak terlalu antusias saat pasangan mencapai suatu keberhasilan.



Perubahan ini sering terjadi secara tidak sadar karena keterikatan emosional yang sebelumnya menjadi sumber kepedulian mulai melemah.



5. Konflik Tidak Lagi Dianggap Penting untuk Diselesaikan



Orang yang masih peduli terhadap hubungan biasanya berusaha mencari jalan keluar ketika terjadi konflik. Mereka ingin memperbaiki keadaan karena hubungan tersebut masih memiliki nilai emosional yang besar.



Namun jika seorang pria sudah tidak lagi merasakan cinta yang sama, ia mungkin menjadi lebih pasif terhadap masalah. Ia memilih diam, menghindar, atau membiarkan konflik berlarut-larut tanpa usaha untuk memperbaikinya.



Sikap apatis terhadap penyelesaian konflik sering dianggap oleh para ahli hubungan sebagai tanda berkurangnya komitmen emosional.



6. Berhenti Membicarakan Masa Depan Bersama



Saat cinta masih kuat, pasangan biasanya memiliki banyak rencana bersama. Mereka membicarakan impian, target hidup, atau berbagai kemungkinan di masa depan.



Ketika perasaan mulai memudar, topik-topik tersebut perlahan menghilang. Ia tidak lagi antusias membahas rencana jangka panjang dan lebih sering berbicara tentang dirinya sendiri daripada hubungan yang sedang dijalani.



Perubahan ini menunjukkan bahwa hubungan tidak lagi menempati posisi penting dalam gambaran masa depannya.



7. Kontak Fisik Menjadi Berkurang



Kontak fisik bukan hanya tentang hubungan intim, tetapi juga bentuk-bentuk sederhana seperti menggenggam tangan, memeluk, atau menyentuh dengan penuh kasih sayang.



Menurut psikologi, sentuhan fisik berperan penting dalam memperkuat kedekatan emosional. Ketika cinta mulai memudar, frekuensi dan spontanitas kontak fisik sering mengalami penurunan.



Meski faktor stres, kesibukan, atau masalah kesehatan juga dapat memengaruhi hal ini, penurunan yang konsisten sering kali mencerminkan perubahan perasaan yang lebih dalam.



8. Tidak Lagi Berusaha Membuat Pasangan Bahagia



Orang yang mencintai biasanya merasa senang ketika bisa membuat pasangannya tersenyum. Mereka rela melakukan hal-hal kecil untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang.



Ketika cinta berkurang, motivasi tersebut juga cenderung menurun. Ia tidak lagi memikirkan kejutan sederhana, ucapan manis, atau tindakan kecil yang sebelumnya dilakukan dengan sukarela.



Bukan karena ia sengaja ingin menyakiti pasangan, melainkan karena dorongan emosional untuk membahagiakan orang tersebut sudah tidak sekuat dulu.



9. Merasa Lebih Nyaman Saat Tidak Bersama Pasangan



Tanda yang paling sering muncul adalah munculnya rasa nyaman ketika tidak bersama pasangan. Ia mungkin merasa lebih tenang, lebih bebas, atau bahkan lebih bahagia saat menjalani aktivitas tanpa kehadiran pasangannya.



Dalam psikologi hubungan, perubahan ini dapat menunjukkan bahwa hubungan tidak lagi menjadi sumber kenyamanan emosional utama. Ketika seseorang mulai merasa kehadiran pasangan tidak lagi memberikan nilai positif yang berarti, ada kemungkinan perasaan cintanya telah mengalami perubahan yang signifikan.



Penutup



Perlu diingat bahwa satu atau dua tanda di atas tidak selalu berarti seorang pria sudah tidak mencintai pasangannya. Stres, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kelelahan mental, atau berbagai faktor lain juga dapat menyebabkan perubahan perilaku sementara.



Namun, jika beberapa tanda muncul secara bersamaan, berlangsung dalam waktu lama, dan disertai berkurangnya kedekatan emosional, hal tersebut patut menjadi perhatian. Komunikasi yang jujur dan terbuka tetap menjadi langkah terbaik untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan.



