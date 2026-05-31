6 Gejala Kesehatan Saat Sering Tidur dengan TV Menyala

JawaPos.com - Sebagian orang memilih memakai suara bising layar sebagai pengantar tidur atau white noise. Cara itu dianggap ampuh untuk mengusir kesunyian kamar.

Namun, kebiasaan unik ini menyimpan alarm tersembunyi tentang kondisi kesehatan yang tidak baik. Banyak orang heran kenapa tetap bangun lelah dan lemas meski TV menemani tidur sepanjang malam.

Suara latar tersebut justru jadi indikasi otak tak beristirahat dengan tenang. Alih-alih segar, orang seperti itu terjebak siklus gangguan tidur kronis yang melelahkan fisik.

"Ada beberapa alasan medis mengapa seseorang mungkin merasa lelah meskipun sudah cukup tidur," ujar Dr. Chirag Shah, dokter spesialis gangguan tidur.

Ketergantungan layar kaca ini refleksikan masalah mendasar metabolisme tubuh Anda.

Dilansir dari YourTango, pakar psikologi dan kesehatan temukan kebiasaan ini tak muncul tanpa sebab. Orang yang butuh TV menyala untuk tidur biasanya tunjukkan 6 perilaku dan gangguan kesehatan berikut.

1. Kondisi Hormon di Dalam Tubuh Anda Mungkin Tidak Seimbang Ketidakseimbangan hormon jadi pemicu utama energi terkuras habis di siang hari dan susah tidur malam. Pria yang alami penurunan zat kimia alami tubuh punya stamina dan kualitas istirahat yang terganggu.

Masalah diperparah oleh usia dan fase hidup baru seperti menjadi ayah. Saat energi menurun tajam karena hormon, tubuh cari stimulasi visual seperti cahaya TV untuk alihkan rasa tidak nyaman.