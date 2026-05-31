6 Gejala Kesehatan Saat Sering Tidur dengan TV Menyala

ILUSTRASI: Orang sedang tidur yang ditemani televisi menyala. (Generate AI Gemini)
JawaPos.com - Sebagian orang memilih memakai suara bising layar sebagai pengantar tidur atau white noise. Cara itu dianggap ampuh untuk mengusir kesunyian kamar.
Namun, kebiasaan unik ini menyimpan alarm tersembunyi tentang kondisi kesehatan yang tidak baik. Banyak orang heran kenapa tetap bangun lelah dan lemas meski TV menemani tidur sepanjang malam.
Suara latar tersebut justru jadi indikasi otak tak beristirahat dengan tenang. Alih-alih segar, orang seperti itu terjebak siklus gangguan tidur kronis yang melelahkan fisik.
"Ada beberapa alasan medis mengapa seseorang mungkin merasa lelah meskipun sudah cukup tidur," ujar Dr. Chirag Shah, dokter spesialis gangguan tidur.
Ketergantungan layar kaca ini refleksikan masalah mendasar metabolisme tubuh Anda.
Dilansir dari YourTango, pakar psikologi dan kesehatan temukan kebiasaan ini tak muncul tanpa sebab. Orang yang butuh TV menyala untuk tidur biasanya tunjukkan 6 perilaku dan gangguan kesehatan berikut.
Baca Juga:Orang yang Menghindari 10 Kebiasaan Ini Sebelum Tidur, Biasanya Bangun Lebih Segar dan Tidurnya Jauh Lebih Nyenyak
Ketidakseimbangan hormon jadi pemicu utama energi terkuras habis di siang hari dan susah tidur malam. Pria yang alami penurunan zat kimia alami tubuh punya stamina dan kualitas istirahat yang terganggu.
Masalah diperparah oleh usia dan fase hidup baru seperti menjadi ayah. Saat energi menurun tajam karena hormon, tubuh cari stimulasi visual seperti cahaya TV untuk alihkan rasa tidak nyaman.
Kondisi batin gelisah akibat fluktuasi hormon membuat otak tolak kegelapan total. Akibatnya, Anda jadi sangat bergantung pada perangkat elektronik untuk terlelap.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!