Bikin Netizen Geram! CEO Ini Larang Perusahaan Terima Karyawan yang Minta Work Life Balance, Argumennya Terbantahkan

JawaPos.com - Di tengah tren burnout massal yang melanda pekerja modern, isu kenyamanan di tempat kerja kian menjadi sorotan utama. Namun, sebuah pernyataan mengejutkan dari seorang pemimpin perusahaan justru memicu perdebatan panas di jagat maya.

Secara terang-terangan, sang pimpinan meminta para perekrut untuk langsung menolak pelamar yang menanyakan Work Life Balance. Sikap kontroversial ini tentu langsung memicu badai kritik, terutama dari kalangan profesional yang selama ini memperjuangkan hak-hak pekerja.

Di era di mana kesehatan mental mulai diprioritaskan, pandangan kuno yang menuntut dedikasi tanpa batas dinilai sudah tidak relevan lagi. Dinamika pasar kerja yang kompetitif pun turut memperkeruh perselisihan antara ego korporasi dan kesejahteraan karyawan.

Bagi sebagian besar pencari kerja, keseimbangan hidup adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi setelah melihat banyak kasus kelelahan ekstrem di kantor. Namun, bagi sebagian pemilik bisnis, permintaan tersebut sering kali disalahartikan sebagai tanda kemalasan atau kurangnya ambisi.

Perbedaan sudut pandang yang tajam ini menciptakan jurang pemisah yang semakin dalam di dunia profesional. Dilansir dari YourTango, fenomena ini mencerminkan konflik batin yang nyata antara hak karyawan untuk hidup bahagia dan tuntutan produktivitas perusahaan yang terkadang tidak realistis.

Ketegangan ini memuncak ketika Scott Kuru, Pendiri dan CEO Freedom Property Investors, secara blak-blakan membagikan pandangan radikalnya melalui sebuah unggahan di platform LinkedIn.

Alasan CEO Menolak Kandidat yang Meminta Work Life Balance Langkah awal Scott Kuru dalam menyuarakan opininya langsung memancing perhatian publik lewat sebuah kalimat pembuka yang sangat provokatif. Dia menegaskan agar perusahaan tidak pernah mempekerjakan siapa pun yang mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Dia memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak sepenuhnya anti terhadap keselarasan hidup, pernyataan awalnya sudah telanjur memicu kemarahan netizen. Menurut pandangan Kuru, sebagian besar pelamar yang terlalu vokal menuntut kenyamanan waktu luang sebenarnya adalah orang-orang yang tidak memiliki keinginan untuk berkembang.