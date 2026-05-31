11 Tanda Seseorang Memiliki Kecerdasan Traumatis Paling Langka Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa trauma tidak hanya meninggalkan luka, tetapi juga bisa membentuk kecerdasan traumatis yang sangat langka dan unik.

Sebuah studi dari Frontiers in Systems Neuroscience menemukan bahwa trauma memengaruhi sistem prediksi kognitif seseorang secara mendalam dan permanen.

Tanda-tanda kecerdasan traumatis ini sering tampak sebagai kelemahan dari luar, padahal sebenarnya adalah kemampuan pelindung yang luar biasa kuat.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (30/5), berikut sebelas tanda bahwa seseorang memiliki kecerdasan traumatis, bentuk kepintaran paling langka yang diakui oleh psikologi modern.

1. Sangat peka terhadap energi orang lain

Orang dengan trauma cenderung mengembangkan kesadaran sosial yang tajam sebagai mekanisme bertahan hidup sejak usia dini.

Kemampuan membaca suasana hati dan pergeseran energi dalam kelompok adalah keterampilan luar biasa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang biasa.

2. Cenderung berpandangan pesimis tentang dunia

Orang dengan kecerdasan traumatis sering menyebut diri mereka realis, karena memandang dunia apa adanya bukan sekadar kebiasaan, melainkan perlindungan diri.