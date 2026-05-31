Jika Anda Sering Mengucapkan “Tolong” dan “Terima Kasih,” Psikologi Mengaitkannya dengan 7 Ciri Karakter Kuat Ini





JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin cepat dan serba instan, kata-kata sederhana seperti “tolong” dan “terima kasih” sering dianggap sepele. Padahal, menurut psikologi, kebiasaan mengucapkan dua kata ini bukan hanya soal sopan santun biasa. Cara seseorang berbicara ternyata bisa mencerminkan kualitas kepribadian, kecerdasan emosional, hingga kekuatan karakter yang dimilikinya.



Menariknya, orang yang terbiasa mengucapkan “tolong” dan “terima kasih” umumnya tidak melakukannya demi pencitraan. Kebiasaan itu muncul secara alami karena mereka memiliki pola pikir yang menghargai orang lain, memahami hubungan sosial, dan mampu mengendalikan ego pribadi.



Psikologi sosial menjelaskan bahwa bahasa yang penuh penghargaan dapat memperkuat hubungan interpersonal, meningkatkan rasa percaya, dan menciptakan suasana emosional yang lebih sehat. Bahkan dalam lingkungan kerja, individu yang terbiasa bersikap sopan cenderung lebih disukai, dipercaya, dan mudah bekerja sama dengan orang lain.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh ciri karakter kuat yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang tidak pernah lupa mengucapkan “tolong” dan “terima kasih”.



1. Memiliki Empati yang Tinggi



Seseorang yang terbiasa mengatakan “tolong” dan “terima kasih” biasanya memiliki kemampuan empati yang baik. Mereka sadar bahwa setiap orang memiliki perasaan, tenaga, dan waktu yang layak dihargai.



Ketika meminta bantuan dengan kata “tolong,” mereka mengakui bahwa orang lain tidak memiliki kewajiban mutlak untuk membantu. Begitu pula saat mengucapkan “terima kasih,” mereka menunjukkan bahwa bantuan sekecil apa pun tetap berarti.



Empati membuat seseorang mampu memahami sudut pandang orang lain. Mereka tidak hanya fokus pada kebutuhan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampak perilaku mereka terhadap lingkungan sekitar.



Dalam hubungan sosial, empati adalah fondasi penting untuk menciptakan komunikasi yang sehat dan minim konflik.



2. Memiliki Kecerdasan Emosional yang Baik



Psikolog Daniel Goleman, yang mempopulerkan konsep kecerdasan emosional, menjelaskan bahwa kemampuan memahami dan mengelola emosi sangat berpengaruh terhadap kualitas hubungan manusia.



Orang yang sopan dalam berbicara biasanya memiliki kontrol emosi yang lebih baik. Mereka memahami bahwa cara menyampaikan sesuatu sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri.



Alih-alih memerintah dengan nada kasar, mereka memilih menggunakan kata yang lebih manusiawi dan menghargai lawan bicara. Sikap ini menunjukkan kedewasaan emosional.



Mereka juga cenderung lebih mampu:



Mengendalikan amarah

Menghindari konflik yang tidak perlu

Menjaga suasana tetap nyaman

Membuat orang lain merasa dihormati



Kecerdasan emosional seperti ini sering menjadi faktor utama keberhasilan dalam pekerjaan maupun hubungan pribadi.



3. Tidak Memiliki Ego yang Berlebihan



Sebagian orang merasa bahwa mengucapkan “tolong” atau “terima kasih” dapat menurunkan wibawa mereka. Padahal kenyataannya justru sebaliknya.



Orang dengan karakter kuat tidak takut terlihat rendah hati. Mereka tidak merasa diri lebih penting dibanding orang lain. Mereka memahami bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama untuk dihormati.



Psikologi menunjukkan bahwa individu dengan ego sehat lebih mudah menjalin hubungan positif karena mereka tidak selalu ingin mendominasi situasi.



Mengucapkan “terima kasih” adalah bentuk pengakuan bahwa seseorang telah memberikan kontribusi. Dan hanya orang dengan kepercayaan diri yang matang yang mampu melakukan itu tanpa merasa harga dirinya berkurang.



4. Mampu Membangun Hubungan Sosial yang Sehat



Kata-kata sederhana ternyata memiliki dampak sosial yang besar. Orang yang terbiasa menggunakan bahasa sopan cenderung menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan hangat.



Mereka biasanya:



Mudah dipercaya

Disukai banyak orang

Lebih mudah bekerja dalam tim

Memiliki relasi yang lebih stabil



Dalam psikologi hubungan, rasa dihargai merupakan kebutuhan emosional dasar manusia. Ketika seseorang merasa dihormati, mereka cenderung memberikan respons positif yang sama.



Itulah sebabnya kebiasaan kecil seperti mengucapkan “terima kasih” dapat memperkuat hubungan, baik di rumah, pertemanan, maupun tempat kerja.



5. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi



Orang yang sopan umumnya memiliki self-awareness atau kesadaran diri yang baik. Mereka memahami bagaimana perilaku dan ucapan mereka memengaruhi orang lain.



Kesadaran diri membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Mereka tidak asal berbicara atau bertindak semaunya sendiri.



Dalam psikologi, kesadaran diri adalah salah satu tanda kematangan mental. Individu yang memiliki kemampuan ini biasanya:



Lebih reflektif

Tidak impulsif

Lebih mudah mengevaluasi diri

Terbuka terhadap kritik



Kebiasaan sederhana seperti mengucapkan “tolong” dan “terima kasih” sering menjadi cerminan dari proses berpikir yang sadar dan penuh pertimbangan.



6. Memiliki Sikap Rendah Hati



Kerendahan hati bukan berarti merasa rendah diri. Justru, orang yang rendah hati biasanya memiliki kekuatan mental yang besar karena mereka tidak haus pengakuan.



Mereka tidak merasa semua orang wajib memenuhi keinginan mereka. Karena itu, mereka terbiasa meminta dengan sopan dan menghargai bantuan yang diterima.



Psikologi positif menyebut bahwa humility atau kerendahan hati berkaitan erat dengan kebahagiaan dan kualitas hubungan sosial yang lebih baik.



Orang rendah hati juga cenderung:



Lebih mudah belajar

Tidak defensif

Mampu menerima kesalahan

Lebih dihormati dalam jangka panjang



Sikap ini membuat mereka tampak tenang, dewasa, dan nyaman diajak berinteraksi.



7. Memiliki Karakter yang Konsisten dan Dewasa



Kesopanan sejati bukan sesuatu yang muncul hanya saat dibutuhkan. Itu adalah kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, bahkan dalam situasi kecil sekalipun.



Orang yang tetap mengucapkan “tolong” kepada pelayan restoran, petugas kebersihan, rekan kerja, hingga anggota keluarga menunjukkan bahwa mereka memiliki integritas karakter.



Mereka memperlakukan orang lain dengan hormat tanpa memandang status sosial.



Dalam psikologi kepribadian, konsistensi perilaku merupakan tanda kedewasaan emosional dan stabilitas karakter. Artinya, nilai-nilai yang mereka pegang tidak berubah hanya karena situasi atau kepentingan pribadi.



Kata-Kata Sederhana yang Mengungkap Kepribadian Besar



“Tolong” dan “terima kasih” mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya jauh lebih besar daripada yang banyak orang sadari. Dua kata ini mencerminkan empati, kecerdasan emosional, kerendahan hati, hingga kedewasaan mental seseorang.



Di era ketika banyak orang ingin didengar, dihargai, dan diprioritaskan, mereka yang tetap menjaga sopan santun justru menunjukkan kekuatan karakter yang sesungguhnya.



