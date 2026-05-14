Jika Anda Ingin Tetap Bahagia Seiring Bertambahnya Usia, Ucapkan Selamat Tinggal pada 5 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang membayangkan bahwa kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika usia bertambah. Mereka berpikir bahwa pengalaman hidup, kestabilan finansial, atau kedewasaan emosional otomatis membuat hidup terasa lebih damai. Namun kenyataannya, kebahagiaan di usia yang semakin matang bukan hanya soal apa yang kita miliki, melainkan juga tentang perilaku apa yang kita tinggalkan.



Psikologi modern menunjukkan bahwa kualitas hidup seseorang di masa dewasa dan lanjut usia sangat dipengaruhi oleh kebiasaan mental yang dipelihara selama bertahun-tahun. Beberapa perilaku yang tampak sepele justru diam-diam menguras energi emosional, merusak hubungan sosial, dan membuat seseorang merasa kosong meski hidup terlihat baik-baik saja.



Kabar baiknya, kebahagiaan bukan sesuatu yang sepenuhnya ditentukan oleh keadaan luar. Banyak penelitian psikologi menemukan bahwa pola pikir dan kebiasaan sehari-hari memiliki pengaruh besar terhadap rasa puas dalam hidup. Artinya, kita memiliki kendali untuk menciptakan kehidupan yang lebih tenang, sehat, dan bermakna.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (12/5), jika Anda ingin tetap bahagia seiring bertambahnya usia, mungkin sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal pada lima perilaku berikut.



1. Terlalu Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Salah satu perilaku paling merusak kebahagiaan adalah kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Di era media sosial, perilaku ini menjadi semakin umum. Kita melihat pencapaian teman, liburan mewah, keluarga harmonis, karier cemerlang, atau gaya hidup yang tampak sempurna, lalu tanpa sadar merasa hidup kita kurang.



Psikologi menyebut fenomena ini sebagai “social comparison” atau perbandingan sosial. Manusia memang secara alami membandingkan diri dengan orang lain untuk menilai posisi mereka dalam lingkungan sosial. Namun ketika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, dampaknya bisa sangat negatif.



Orang yang terlalu sering membandingkan diri cenderung mengalami:



Rasa tidak puas berkepanjangan

Kecemasan sosial

Penurunan rasa percaya diri

Perasaan tertinggal dalam hidup

Sulit menikmati pencapaian pribadi



Semakin bertambah usia, kebiasaan ini justru semakin melelahkan. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Ada yang sukses di usia muda, ada yang menemukan makna hidup setelah usia 50 tahun. Membandingkan perjalanan hidup hanya akan membuat kita kehilangan kemampuan menghargai proses sendiri.



Psikolog menyarankan untuk lebih fokus pada perkembangan pribadi dibanding kompetisi sosial. Alih-alih bertanya, “Mengapa hidup mereka lebih baik?” cobalah bertanya, “Apakah saya menjadi pribadi yang lebih baik dibanding beberapa tahun lalu?”



Kebahagiaan jangka panjang lahir dari rasa syukur dan penerimaan diri, bukan dari perlombaan tanpa akhir.



2. Menyimpan Dendam dan Luka Lama



Banyak orang membawa luka emosional selama bertahun-tahun. Mereka terus mengingat penghinaan, pengkhianatan, kegagalan, atau perlakuan buruk yang pernah dialami. Tanpa sadar, dendam menjadi beban mental yang terus menguras energi.



Menurut psikologi, menyimpan kemarahan dalam waktu lama dapat meningkatkan stres kronis. Tubuh tetap berada dalam kondisi tegang karena otak terus menganggap ancaman emosional itu masih ada. Akibatnya, seseorang lebih mudah cemas, sulit tidur, cepat marah, bahkan mengalami gangguan kesehatan fisik.



Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan ketenangan batin kita.



Semakin dewasa seseorang, semakin penting kemampuan melepaskan luka lama. Orang-orang yang bahagia di usia lanjut biasanya memiliki satu kesamaan: mereka tidak membawa terlalu banyak beban emosional.



Mereka belajar menerima bahwa:



Tidak semua hal bisa diperbaiki

Tidak semua orang akan memahami kita

Tidak semua hubungan bisa bertahan selamanya



Dan itu tidak apa-apa.



Belajar melepaskan memberi ruang bagi ketenangan baru. Hidup terasa lebih ringan ketika kita berhenti terus-menerus menghidupkan rasa sakit yang sama.



3. Mengabaikan Hubungan Sosial yang Bermakna



Banyak orang menghabiskan masa muda dengan mengejar karier, uang, atau pencapaian pribadi. Semua itu memang penting. Namun psikologi menunjukkan bahwa salah satu faktor terbesar yang menentukan kebahagiaan jangka panjang adalah kualitas hubungan sosial.



Penelitian panjang dari Harvard Study of Adult Development menemukan bahwa hubungan yang hangat dan sehat berkontribusi besar terhadap kebahagiaan, kesehatan mental, bahkan umur panjang seseorang.



Sayangnya, seiring bertambahnya usia, sebagian orang justru mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka terlalu sibuk, terlalu lelah, atau merasa tidak membutuhkan orang lain. Akibatnya, rasa kesepian perlahan tumbuh.



Kesepian bukan hanya masalah emosional. Dalam banyak penelitian, kesepian kronis dikaitkan dengan:



Risiko depresi lebih tinggi

Penurunan fungsi kognitif

Gangguan kesehatan jantung

Tingkat stres yang lebih besar

Menurunnya kualitas hidup



Karena itu, jika ingin tetap bahagia saat menua, jangan abaikan hubungan yang bermakna.



Luangkan waktu untuk:



Menghubungi teman lama

Menghabiskan waktu bersama keluarga

Mendengarkan pasangan dengan sungguh-sungguh

Bergabung dengan komunitas positif

Menjalin percakapan yang tulus



Pada akhirnya, banyak orang tidak menyesali kurangnya uang atau jabatan ketika tua. Mereka lebih sering menyesali hubungan yang tidak dirawat.



4. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka harus selalu kuat, produktif, dan sempurna. Ketika melakukan kesalahan, mereka mengkritik diri sendiri tanpa ampun.



Padahal, kritik diri berlebihan dapat merusak kesehatan mental dalam jangka panjang.



Psikologi menyebut pentingnya “self-compassion” atau welas asih terhadap diri sendiri. Ini bukan berarti malas atau membiarkan kesalahan. Self-compassion berarti memperlakukan diri sendiri dengan pengertian yang sama seperti ketika kita menenangkan teman yang sedang kesulitan.



Orang yang terlalu keras pada diri sendiri biasanya:



Sulit merasa cukup

Takut gagal

Mudah merasa bersalah

Sulit menikmati hidup

Rentan mengalami burnout



Semakin bertambah usia, tekanan hidup memang bisa meningkat. Ada tanggung jawab keluarga, pekerjaan, kesehatan, hingga perubahan hidup yang tidak selalu mudah. Jika seseorang terus menjadi musuh bagi dirinya sendiri, hidup akan terasa sangat melelahkan.



Sebaliknya, orang yang mampu menerima ketidaksempurnaan cenderung lebih stabil secara emosional.



Mereka memahami bahwa:



Tidak apa-apa gagal sesekali

Tidak semua target harus tercapai sempurna

Istirahat bukan tanda kelemahan

Nilai diri tidak ditentukan oleh produktivitas semata



Kebahagiaan bukan tentang menjadi manusia sempurna. Kebahagiaan sering kali muncul ketika kita berhenti menuntut diri secara berlebihan.



5. Terus Hidup dalam Penyesalan Masa Lalu atau Kekhawatiran Masa Depan



Salah satu penyebab terbesar hilangnya kebahagiaan adalah ketidakmampuan menikmati saat ini.



Sebagian orang hidup dalam penyesalan:



“Seandainya dulu saya mengambil keputusan berbeda.”



Sebagian lagi hidup dalam kecemasan:



“Bagaimana jika sesuatu buruk terjadi nanti?”



Akibatnya, mereka kehilangan momen yang sedang dijalani sekarang.



Psikologi menunjukkan bahwa manusia sering terjebak dalam pola “rumination” atau memikirkan hal negatif secara berulang-ulang. Kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko stres dan depresi.



Orang yang bahagia biasanya memiliki kemampuan untuk hadir di masa kini. Mereka tetap belajar dari masa lalu dan mempersiapkan masa depan, tetapi tidak membiarkan keduanya mencuri ketenangan hari ini.



Melatih mindfulness atau kesadaran penuh dapat membantu seseorang menikmati hidup dengan lebih utuh.



Hal-hal sederhana seperti:



Menikmati secangkir kopi tanpa distraksi

Berjalan santai sambil memperhatikan lingkungan

Mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian

Bersyukur atas hal kecil setiap hari



ternyata dapat meningkatkan kesejahteraan emosional secara signifikan.



Semakin dewasa seseorang, semakin ia menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Namun ketenangan sering muncul ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai menghargai momen yang ada.



Penutup



Menjadi lebih tua adalah proses alami. Namun menjadi lebih bahagia membutuhkan kesadaran dan pilihan.



Banyak orang berpikir kebahagiaan datang dari tambahan sesuatu: lebih banyak uang, lebih banyak pencapaian, atau lebih banyak pengakuan. Padahal sering kali, kebahagiaan justru muncul ketika kita mulai melepaskan hal-hal yang tidak lagi sehat bagi batin kita.



Berhenti membandingkan diri, melepaskan dendam, merawat hubungan sosial, memperlakukan diri dengan lebih lembut, dan belajar hadir di masa kini adalah langkah-langkah sederhana yang dapat mengubah kualitas hidup secara besar.



Tidak ada kata terlambat untuk berubah.



