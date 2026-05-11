Kamu Dapat Menyelesaikan 7 Tugas Ini Sebelum Jam 9 Pagi? Ternyata Dianggap Lebih Disiplin daripada Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

seseorang yang merapikan tempat tidur./Magnific/freepik
JawaPos.com - Banyak orang menganggap pagi hari sebagai “penentu arah hidup.” Cara seseorang memulai pagi sering kali mencerminkan bagaimana mereka mengelola waktu, fokus, dan dorongan diri sepanjang hari.
Dalam psikologi perilaku, kebiasaan pagi dikaitkan dengan konsep self-regulation (pengaturan diri), yaitu kemampuan untuk mengendalikan impuls, tetap fokus pada tujuan, dan menunda kepuasan jangka pendek demi hasil jangka panjang.
Namun, klaim bahwa seseorang “lebih disiplin dari kebanyakan orang” jika mampu menyelesaikan 7 tugas sebelum jam 9 pagi tidak sepenuhnya bersifat absolut secara ilmiah.
Itu lebih tepat dipahami sebagai indikator kebiasaan produktif yang kuat, bukan ukuran baku kepribadian. Meski begitu, daftar seperti ini bisa menjadi cerminan menarik tentang bagaimana disiplin bekerja dalam kehidupan sehari-hari.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (8/5), terdapat pembahasan 7 tugas tersebut dan mengapa masing-masing berkaitan dengan disiplin menurut sudut pandang psikologi.
1. Bangun tanpa menekan tombol snooze
Kebiasaan langsung bangun saat alarm berbunyi berkaitan dengan kemampuan mengendalikan impuls kecil. Menekan tombol snooze memberi “kepuasan instan” berupa tidur tambahan beberapa menit, tetapi sering mengganggu ritme otak.
Dalam psikologi kebiasaan, ini menunjukkan kekuatan executive function di otak prefrontal cortex, yang bertugas mengambil keputusan rasional. Orang yang mampu langsung bangun cenderung memiliki kontrol diri yang lebih stabil.
2. Merapikan tempat tidur
Meskipun terlihat sepele, merapikan tempat tidur adalah bentuk “kemenangan kecil” di awal hari. Konsep ini populer dalam psikologi motivasi karena memberikan sinyal ke otak bahwa tugas telah diselesaikan.
