Bukan Sekadar Pintar! Inilah Tanda Kecerdasan Tingkat Tinggi yang Jarang Dimiliki, Kemampuan Memahami Dua Hal yang Bertentangan Sekaligus

JawaPos.com - Selama ini, banyak orang mengira kecerdasan hanya diukur dari seberapa cepat seseorang memahami pelajaran, seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki, atau seberapa tajam logikanya. Namun di balik semua itu, ada bentuk kecerdasan lain yang jauh lebih dalam—lebih sunyi, lebih reflektif, dan sering kali tidak terlihat secara kasat mata.

Dilansir dari YourTango, kecerdasan sejati tidak selalu berkaitan dengan hafalan atau kemampuan akademik semata. Ada satu kemampuan langka yang justru menjadi penanda kebijaksanaan tingkat tinggi, yakni ketika seseorang mampu menerima dua hal yang tampak bertentangan sebagai sama-sama benar dalam waktu yang bersamaan.

Konsep ini mungkin terdengar membingungkan, tetapi di situlah letak kedalamannya.

Seorang pelatih mindfulness bernama Celastrina Calea menjelaskan bahwa bentuk kecerdasan ini melampaui sekadar berpikir logis. Jika metakognisi—kemampuan untuk memahami pikiran sendiri—sering disebut sebagai puncak kecerdasan, maka kemampuan menerima paradoks adalah langkah lebih jauh dari itu. Ini bukan hanya tentang berpikir, tetapi tentang memahami realitas dengan cara yang lebih luas dan fleksibel.

Orang dengan kecerdasan seperti ini tidak merasa perlu memilih satu sisi dan menolak sisi lainnya. Mereka justru mampu berdiri di tengah, membiarkan dua kebenaran yang berbeda tetap hidup berdampingan.

Misalnya, seseorang bisa merasa sedih atas keadaan dunia, tetapi di saat yang sama tetap bersyukur atas kehidupan yang dimiliki. Mereka bisa merasakan kehilangan, namun tetap menghargai apa yang masih tersisa. Mereka juga mampu menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, sambil tetap berusaha memperbaiki apa yang masih bisa diubah.

Di sinilah letak kedewasaan berpikir yang sesungguhnya.

Namun, kemampuan ini tidak mudah dimiliki. Banyak orang secara alami cenderung berpikir secara biner—memilih satu sisi, benar atau salah, baik atau buruk, bahagia atau sedih. Psikoterapis Margo Lowy menjelaskan bahwa kecenderungan ini muncul karena manusia ingin menghindari ketidaknyamanan. Mengakui dua hal yang bertentangan sekaligus sering kali terasa membingungkan dan tidak stabil secara emosional.

Padahal, kehidupan tidak selalu sesederhana itu.